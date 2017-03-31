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Türkiye'nin en büyük 2. viyadüğü Edirne'de açıldı

Türkiye'nin en büyük ikinci viyadüğü olan Karaağaç Bağlantı Yolu'nun (Meriç Köprüsü) açılışı Başbakan Yıldırım'ın katılımıyla yapıldı.

31.03.2017 - 00:48
  1. Haberler
  2. Projeler

Açılış törenine iştirak eden AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, bu eserin tamamlandığını ve açılışının yapıldığını ifade etti.

Yıldırım, bu köprünün kendisine göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsünden daha önemli olduğunu dile getirerek, "Niye önemli biliyor musunuz? Türkiye'nin bir kara parçası, Karaağaç, sel gelir Meriç taşar, Edirne ile irtibatı, bağlantısı kesilirdi. Bu köprünün uzunluğu bin 943 metre. Yavuz Sultan Selim Köprüsünden daha uzun. 'Ya işte de buraya da bu masraf yapılır mı?' diyebilirler. Geçmiş yıllarda bunu yapmak istememiş olabilirler ama biz diyoruz ki tek bir insanımızın yaşadığı bir yer bile olsa, ona ulaşmak, ona hizmeti götürmek boynumuzun borcudur." diye konuştu.

Türkiye'nin en büyük 2. viyadüğü Edirne'de açıldı

Açılışı yapılan yolun toplam 7,5 kilometre olduğunu belirten Yıldırım, Avrupa'dan gelen TEM Otoyolu'na bağlantının, bu köprünün devamında da bulunduğunu anlattı.

Yolun iki iş yaptığını dile getiren Yıldırım, "Bir, gelince hemen buradan Edirne'ye giriyorsunuz. İkinci görevi de Karaağaç'taki hemşehrilerimiz, Romanlarımız, onların yollarının kesintiye uğramasını engelliyor. Sürekli açık. İstediği kadar Meriç taşsın. Hiç fark etmez. Yolunuz açık olsun, bahtınız açık olsun, geleceğiniz aydınlık olsun." diye konuştu.

Türkiye'nin en büyük 2. viyadüğü Edirne'de açıldı

Türkiye'nin en büyük 2. viyadüğü Edirne'de açıldı

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