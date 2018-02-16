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Türkiye’nin en büyük çizgi roman yayımcılığı girişimi

İlk kez dört yayınevi Yapı Kredi Yayınları, JBC Yayıncılık, Çizgi Düşler ve Arkabahçe, ülkemizde gelmiş geçmiş en büyük çizgi roman yayıncılığı girişimini başlatmak için birlikte çalışacaklar.

Haber Merkezi | 16.02.2018 - 14:03..
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Türkiye’de hızla büyüyen çizgi roman pazarının dört yayıncısı, Yapı Kredi Yayınları, JBC Yayıncılık, Çizgi Düşler ve Arkabahçe, dünyanın en büyük İngilizce çizgi roman yayıncılarından biri olan DC Comics’in “REBIRTH” girişimini hayran kitleleriyle buluşturmak için bir araya geliyor.

DC Comics’in kahramanlarını en iyi yapan özelliklere odaklandığı bu yeni “REBIRTH” girişimiyle, geçmiş hikâyeleri onurlandıran yeni hikâyelerle bütün ana karakterler maceralarına devam ediyor.

Türkiye’nin en büyük çizgi roman yayımcılığı girişimi

DC Entertainment’ın Türkiye temsilcisi Akan Ajans’tan Berrak Hadımlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"DC'nin Türkiye’deki yayıncılarını bu girişimde bir arada görmek heyecan verici. REBIRTH, ABD'de ve dünyanın her yerinde büyük bir başarı yakaladı. Hayranlara Türkiye’deki DC yayıncılarının ortak gayretiyle, kapsamlı bir ‘REBIRTH’ yayın planı sunarak, bu başarıyı tekrarlamak istiyoruz."

DC (Superman, Batman, Green Lantern, Wonder Woman), Vertigo (Sandman, Fables, vb.) ve MAD markalarına ev sahipliği yapan DC Entertainment, Warner Bros. ve Time Warner’a entegre olmakla görevli yaratıcı bir bölümdür.

Türkiye’nin en büyük çizgi roman yayımcılığı girişimi

DC Entertainment, hikâyelerini ve karakterlerini, film, televizyon, tüketici ürünleri ve interaktif oyunlar da dahil olmak üzere tüm medyada yaymak için birçok önemli Warner Bros bölümüyle birlikte çalışır. Her yıl binlerce çizgi roman, grafik roman ve dergi yayımlayan DC Entertainment, dünyanın en büyük İngilizce çizgi roman yayıncılarından biridir.

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