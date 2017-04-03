Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümü İzmir'de başlıyor

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan, Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm alanlarından birisi olan Karabağlar’daki kentsel dönüşüm projesinin 5 Nisan Çarşamba günü Başbakan Binali Yıldırım’ın katılacağı törenle başlayacağını bildirdi. Varan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Karabağlar’da ilan edilen 540 hektarlık afet riski altındaki alanın ilk etabı olan 101 hektarlık bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarının tamamlanarak yapım aşamasına geldiğini söyledi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ"

Projenin İzmir için çok büyük önem taşıdığına dikkati çeken Varan, “Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız İzmir’i ziyaretlerinde projenin uygulanacağı alanda incelemelerde bulunmuş ve ‘Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşümünü başlatacağız’ demişti. Gerçekten de bu ay içinde Türkiye’nin en büyük kentsel projesini başlatıyoruz. İnşallah Sayın Başbakanımız ve Bakanımızın katılımıyla 5 Nisan’da törenle resmen başlamış olacak. Bu İzmir için vazgeçilmezdir. İzmir’in kentsel dönüşümü Türkiye’ye örnek olacak.” dedi.

2 YILDA TESLİM EDİLECEK

Başbakan Yıldırım’ın projenin her aşamasıyla ilgilendiğini aktaran Varan şöyle konuştu: “Projenin ilk etabı olan 101 hektarlık bölgede 3 bin konut planlanıyor. Artık vatandaşımız daha sağlıklı ve konforlu binalarda yaşayacak. Aynı alanda 370 bin metrekarelik bir kent park inşa edeceğiz. İçerisinde vatandaşların dinleneceği rekreasyon alanları başta olmak üzere büyük ağaçlandırma sahaları olacak. Bu alan bittiği zaman cazibe merkezi olacak. Projenin birinci etabı altyapısı ile ulaşımıyla iki yıl içinde hak sahiplerine verilecek. Bu proje İzmir’e ışık tutacak. Dolayısıyla diğer bölgelerde de hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm çalışmaları başlayacak.” Varan, projenin yörenin izlerini taşıyacağını geçmişte o bölgede yaşayanların hayatını aynı yerde sürdüreceğini kaydetti.