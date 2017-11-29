'Türkiye'nin en büyük meselesi enflasyon değil ahlak'

Altınbaş Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi (TOKAMER) tarafından düzenlenen 'Kadına Şiddetle Mücadele Çalıştayı'nın açılış konuşmasını yapan Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye'nin en büyük meselesinin enflasyon değil bozulan ahlak ve giderek artan şiddet olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MESELESİ ENFLASYON DEĞİL BOZULMUŞ AHLAKTIR"

Üniversitenin Mahmutbey Yerleşkesi Fatma Altınbaş Konferans Salonu'nda yapılan çalıştayda, şiddetin kurumsallaştığını dile getiren Prof. Dr. Alkin, "Deniyor ki 'en büyük meselemiz enflasyon, büyüme' ben bunlara şahitlik ediyorum ve üzülüyorum. Bizim asıl meselemiz enflasyon değil ahlak, asıl meselemiz büyüme değil kalkınma. Bunları birbirine nasıl karıştırıyorsak şiddet meselesindeki birçok önemli parçayı da birbirine karıştırıyoruz. Türkiye'nin en önemli meselesi bence bozulan ahlak ve aynı zamanda kadın erkek arasındaki hatta en nihayetinde toplum içinde hiç bitmeyen çekişmedir. O yüzden kadına şiddet meselesini incelerken şiddetin Türkiye'nin hemen hemen her noktasında yaşandığını ifade etmeliyim. Bugün şiddet kurumsallaşmış durumda. Türkiye çocukların büyürken oldukça sık şekilde şiddete maruz kaldıkları veya şiddete şahit oldukları bir ülke. Dolayısıyla bugüne kadar şahit olduğumuz şiddetten daha büyük bir şiddete önümüzdeki yıllarda şahit olabilme korkusu içindeyim."

"TÜRKİYE KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIM ORANINDA SONUNCU ÜLKE"

Türkiye'nin kadınların işgücüne katılım oranında sonuncu ülke olduğunu belirten Prof. Dr. Alkin, "İşsizliğin artışı konusunda kadınların işgücüne katılmasını sebep olarak gösteriyoruz. Fakat Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) rakamlarına baktığımızda kadınların işgücüne katılımı oranında sonuncu ülkeyiz. Kadın ile erkek arasında aynı işte en az ücret farkı yaşanan ülkeyiz. Bu kadar iyiyiz fakat dünyada bir soru soruluyor yine 'bir kadın eğer eşinden daha fazla kazanırsa ailede sorun olur mu?' koro halinde kadın erkek 'evet' diye cevap veriyoruz ve Yemen'den sonra dünya ikincisi haline geliyoruz." diye konuştu.