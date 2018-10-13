Türkiye’nin en büyük özel eğitim ve uygulama okulu

Limak Vakfı tarafından yapılan, kapasitesi 300 öğrenciye kadar çıkabilen Gülseren Özdemir Özel Eğitim ve Uygulama Okulu hem iç hem de dış özellikleri de dikkat çekiyor.

"TÜRKİYE'DE İLK OLAN OKUL"

Öğrenciler hem içeride hem de dışında ders yapabilecek. Annesinin adını taşıyan okulun tüm yapım aşaması ile özel olarak ilgilenen Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, "İlham veren bir okul olsun istedik çünkü annem ilham veren örnek bir insandı. Ona yakışan,Türkiye’de ilk olan bir okul olsun istedik" dedi.





EĞİTİME HAZIR

Okul, iş insanı Nihat Özdemir'in geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden merhum eşi Gülseren Özdemir'in adını taşıyor. Zihinsel ve birden çok engeli olan çocuklara hizmet verecek Gülseren Özdemir Özel Eğitim ve Uygulama Okulu tamamlanarak kapılarını kısa bir süre sonra öğrencilere açacak.

AİLELER İÇİN DE EĞİTİM

Özellikle birden fazla engeli olan öğrenciler için en iyi koşullarda eğitim verecek şekilde planlanan okulun en önemli özelliklerinden biri de öğrencilerin yanı sıra aileler için de eğitim ortamının oluşturulması oldu.

Ayrıca bu alanda öğretmenlerin yetiştirilebilmesi, tecrübelerinin artması ve uzmanlaşmaları için okul bünyesinde birçok gözlem odası, gerekli tertibat ve altyapı bulunuyor.

LİSE İÇİN 27 DERSLİK

Okul katları çocukların kolaylığı için renklerle kodlandı. 3 bin 100 metrekare arsa üzerinde, 5 bin metrekarelik kapalı alan içerisindeki 270 öğrenci kapasiteli okulda, kapalı alan içerisinde 27 derslik ve 12 bireysel eğitim sınıfından oluşuyor. Okulun birinci kademesinde ilkokul, ikinci kademesinde ortaokul ve üçüncü kademe lise için toplam 27 derslik bulunuyor.

KAPASİTESİ 300 ÖĞRENCİYE KADAR ÇIKABİLİYOR

12 bireysel eğitim sınıfı otistik öğrencilerin sınıflarına da çevrilebiliyor. 22 gözlem odası var. Gözlem odaları uzman öğretmen yetişmesi için veya öğretmenlerin deneyiminin artması için kullanılan yerler olacak. Okulun kapasitesi 300 öğrenciye kadar çıkabiliyor.Okul sınıf adedi 35’e kadar artırabilecek bir yapıya sahip olmasıyla da dikkat çekiyor.