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Türkiye'nin en büyük şirketlerinde ilk 10'a girenler

Enerji şirketlerinin hakim olduğu listede Türk Havayolları'nın başarısı dikkat çekiyor. Sıralama bu yıl TÜPRAŞ, Enerji Piyasaları İşetme AŞ, Petrol Ofisi ve THY olarak devam ediyor.

Haber Merkezi | 02.07.2018 - 10:15..
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Türkiye'nin en büyük şirketlerinde ilk 10'a girenler

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Fortune 500'ün "Türkiye’nin en büyük şirketleri" listesinde listesine göre listenin ilk sırasında 53,9 milyar liralık ciro ile TÜPRAŞ yer aldı.

THY ise enerji şirketlerinin hakim olduğu listede 39 milyar 779 milyon liralık ciro ile ilk sıralarda yer alıyor.

97 yeni şirketin girdiği listeye 261 üretim, 128 ticaret, 88 hizmet, 23 inşaat şirketi bulunuyor.

İşte Fortune 500'e giren Türkiye'nin en büyük ilk 10 şirketi: (Ciro)

EN BÜYÜK ŞİRKETLER SIRALAMASI

TÜPRAŞ: 53 milyar 948 milyon 110 bin TL

Enerji Piyasaları İşletme AŞ: 41 milyar 168 milyon 719 bin TL

Petrol Ofisi: 40 milyar 847 milyon 704 bin TL

Türk Hava Yolları: 39 milyar 779 milyon TL

BOTAŞ: 33 milyar 470 milyon 283 bin TL

OPET: 28 milyar 391 milyon 084 bin TL

Ford Otomotiv: 25 milyar 341 milyon 290 bin TL

BİM: 24 milyar 779 milyon 408 bin TL

Arçelik: 20 milyar 840 milyon 613 bin TL

Shell & Turcas Petrol: 19 milyar 567 milyon 578 bin TL

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