Türkiye'nin en büyük termal tatil portalı: Termal Keyfi

Termalkeyfi.com, farklı ihtiyaç ve tercihlere sahip tüm misafirlerin ilk başvuracağı termal tatil portalı olmak üzere yola çıktı.

İster stresten arınmak ve cildinizi güzelleştirmek, isterse rahatsızlığınıza şifa bulmak için termal sulardan faydalanabilir; termalkeyfi.com'da Türkiye'nin tüm termal otel ve tatil köylerini inceleyip karşılaştırarak, tatilinizi planlayabilirsiniz.

UYGUN VE EKONOMİK TAKSİT SEÇENEKLERİ

En uygun fiyatlar ve ekonomik taksit seçenekleriyle rezervasyon imkanı sunan termalkeyfi.com bütçenizi rahatlatırken, konakladığınız tesislere puan verebiliyorsunuz. Misafirlerin verdikleri puanlara göre sıralama yapılarak, yüksek puanlı tesisler üst sıralarda sunuluyor ve müşteri memnuniyeti ön plana çıkartılıyor. Beslenmeden spora, stresi azaltmaktan kaliteli uykuya, “sağlıklı yaşam” konularında bilinçlenme arttıkça, tatil tercihleri de bu yönde şekillenmeye başladı.

MİNERALLİ SULARLA BAKIM VE TEDAVİ UYGULAMALARI

Doğa ve sağlık turizminin yükselişe geçmesiyle, artarak rağbet gören SPA'larda (Sanitas per Aqua/Sudan gelen Sağlık), çıkış noktasındaki sıcaklığı 20°C ve üzerinde olan mineralli sularla yapılan bakım ve tedavi uygulamaları, yaşam kalitesini artırmaya yardımcı oluyor. Hücre metabolizmasını hızlandırarak vücudu toksinlerden arındıran termal sular, zayıflama ve cilt bakımı gibi estetik amaçlarla kullanıldığı gibi, çeşitli rahatsızlıklarda tedavi amaçlı da öneriliyor.

Çok sıcak (40-42°C) termal sular egzama, akne, sedef gibi çeşitli deri hastalıklarına iyi gelirken; termal banyo kürleriyle eklem (kireçlenme) ve inflamatuar romatizmal kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarında ve travma sonrası hasarlarda; diyabet (şeker), obezite, karaciğer yetmezliği, gut gibi çeşitli mide ve bağırsak rahatsızlıkları ve kadın doğum rahatsızlıklarında iyileşme görülüyor. Bronşit ve alerjik üst solunum yolu rahatsızlıklarının tedavisinde iklim kürleri etkili olurken; kronik sistit, kronik böbrek taşları, fonksiyonel yetmezlik gibi böbrek ve idrar yolları hastalıklarında da içme, çamur ve banyo kürlerinden fayda sağlanıyor.

KALİTE BİR TATİL İÇİN TERMALKEYFİ.COM

Masajla desteklenen termal banyolar, felç (inme) ve strese bağlı sinirsel hastalıklarda, boyun-sırt-bel ağrıları ve fıtıklarda; ayrıca tansiyon ve dolaşım bozukluklarında iyileşme sağlıyor. Gerek stresten arınıp tazelenmek, gerekse tedavi amaçlı olsun, sudan gelen sağlıkla yaşam kalitenizi artıracak bir tatil için termalkeyfi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.