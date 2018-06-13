Türkiye'nin en büyük tünel projesi Ovit tamamlandı

Türkiye'nin en uzun karayolu tüneli olma özelliğini taşıyan "Ovit"in tamamlanmasıyla tarihi "İpek Yolu"nun yeniden canlanması bekleniyor.

KAZI ÇALIŞMALARI SONA ERDİ

Rize- Erzurum karayolu güzergahındaki 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'nda yapımı sürdürülen tünelde kazı çalışmaları sona erdi.

RİZE'Yİ DOĞU ANADOLU'YA BAĞLAYACAK

Rize'yi Doğu Anadolu'ya bağlayacak tünel, bin 369 metresi çığ tüneli olmak üzere 14 bin 300 metre uzunluğunda.

ÇİFT TÜP ŞEKLİNDE İNŞA EDİLDİ

Tünelin giriş kotu bin 919 metre, çıkış kotu 2 bin 236 metre ve tünel içi boyuna eğim yüzde 2,13 olacak. Çift tüp şeklinde inşa edilen ve 800 milyon liraya mal olacak tünelin havalandırması için ayrıca yüzde 15 eğimle bin 710 metre uzunluğunda yaklaşım tüneli yapılıyor.

ULAŞIM KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ OLACAK

Ovit Tüneli'nin hizmete girmesiyle Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi arasında kışın yoğun kar ve çığ tehlikesi nedeniyle aksayan ulaşım, kesintisiz ve güvenli hale gelecek.

RİZE- ERZURUM KARAYOLU 200 KİLOMETREYE DÜŞECEK

Tünelin tamamlanmasıyla 250 kilometre olan Rize- Erzurum karayolu, 200 kilometreye düşecek.

İŞTE DÜNYANIN EN BÜYÜK 5 TÜNELİ

Ovit Tüneli aynı zamanda dünyanın en büyük 4. büyük tüneli oldu:

1. Laerdal Tüneli, Norveç - 24 kilometre

2. Qinling Zhongnanshan Tüneli, Çin - 18 kilometre

3. St. Gotthard, İsviçre - 16 kilometre

4. Ovit Tüneli, Türkiye - 14 kilometre

5. Arlberg Tüneli, Avusturya, 13,9 kilometre