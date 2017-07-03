taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.590
USD
3,5287
EURO
4,0215
ALTIN
140,16
PETR
48,9800

Türkiye'nin en büyük üçüncü kalesi restore edilecek

Bayburt Kalesi'nde sur onarımı ile arkeolojik kazı çalışmaları yapılacak.

03.07.2017 - 11:30
  1. Haberler
  2. Projeler

Türkiye'nin en büyük üçüncü kalesi olma özelliği taşıyan Bayburt Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygulanacak proje kapsamında restore edilecek.

Türkiye'nin en büyük üçüncü kalesi restore edilecek

BİRÇOK SAVAŞA TANIKLIK ETTİ

Kavcıoğlu, tarih boyunca birçok savaşa tanıklık eden kalenin çeşitli dönemlerde onarım gördüğünü ifade ederek, "Bayburt Kalesi'nin Bizanslılar zamanında İmparator Justinianus, Selçuklu hükümdarı İkinci Kılıçarslan'ın oğlu ve Erzurum Meliki Tuğrul Şah, Kanuni Sultan Süleyman ile Üçüncü Murat dönemlerinde onarıldığı biliniyor." dedi.

Türkiye'nin en büyük üçüncü kalesi restore edilecek

"TÜRKİYE'NİN VE DÜNYANIN SAYILI KALELERİNDEN BİRİ"

Bayburt Kalesi'nin kentin tarihini ve kültürünü yansıttığına dikkati çeken Kavcıoğlu, "Türkiye'nin ve dünyanın sayılı kaleleri arasında yer alan Bayburt Kalesi aslına uygun şekilde onarılacak. Bunun için de öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığımız yetkilileriyle görüştük. İlgililer buraya gelerek kalede inceleme yaptı. Kalenin Türk tarihi ve kültürü açısından çok önemli olduğunu bir kez daha ifade ettiler." diye konuştu.

Türkiye'nin en büyük üçüncü kalesi restore edilecek

İHALE DÜZENLENECEK

Kavcıoğlu, kalenin çevresinde de çeşitli çalışmalar yapılacağına işaret ederek, "Kalenin etrafı çevre düzenlemesiyle turistik mekan haline getirilecek. Kale çevresinde alışveriş alanları, kafeler ve restoranlar yapılacak. Kale çevresindeki mevcut çirkin yapılaşma yok edilerek, tarihi yapının görkemi daha da belirgin hale getirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Bayburt Kalesi Projesi çerçevesinde kalenin onarımı için ilk etapta 4,5 milyon liralık ihale gerçekleştirecek. İhalenin 20 Temmuz'da yapılması planlanıyor. Restorasyonun ilk aşamasının ardından gerekli görüldüğü dönemlerde yeni ihaleler gerçekleştirilecek. Böylece, Bayburt Kalesi baştan başa restore edilmiş olacak."

İlginizi Çekebilir
Bakü-Kars-Tiflis Hattı Ağustos'ta hizmete giriyor
Gürcistan sınırında meydana gelen heyelan nedeniyle Bakü-Kars-Tiflis Demiryolu Hattı'nın açılışı Ağustos ayının sonuna ertelendi.
Ovit Tüneli 2018'e kalmadan açılacak
Çalışmaların devam ettiği ve yüzde 88'inin tamamlandığı Ovit Tüneli'nin yıl sonunda açılacağı müjdelendi.
Gebze metrosu 2018'de tamamlanacak
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Gebze'ye metro inşa edileceğini açıkladı.
Eskişehir yolu trafiğine 'hayat öpücüğü'
ODTÜ ve Bilkent kavşaklarına 3'er köprü, alt geçit ve menfez ile 1 tünel yapılarak trafik yoğunluğu azaltılacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağ yakalanan PKK'lı cesetlerin arasında

Sağ yakalanan PKK'lı cesetlerin arasında

109
4 ülke Kahire'de Katar krizi için toplanıyor

4 ülke Kahire'de Katar krizi için toplanıyor

60
Fransızlar İngiltere'yi haritadan çıkardı

Fransızlar İngiltere'yi haritadan çıkardı

11
Saba Tümer beyaz mayo giydi

Saba Tümer beyaz mayo giydi

30
Erdoğan Trump görüşmesinin detayları

Erdoğan Trump görüşmesinin detayları

29
Emenike Olympiakos ile anlaştı

Emenike Olympiakos ile anlaştı

27
Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nın tekne romantizmi

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nın tekne romantizmi

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM