Türkiye'nin en büyük üçüncü kalesi restore edilecek

Türkiye'nin en büyük üçüncü kalesi olma özelliği taşıyan Bayburt Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygulanacak proje kapsamında restore edilecek.

BİRÇOK SAVAŞA TANIKLIK ETTİ

Kavcıoğlu, tarih boyunca birçok savaşa tanıklık eden kalenin çeşitli dönemlerde onarım gördüğünü ifade ederek, "Bayburt Kalesi'nin Bizanslılar zamanında İmparator Justinianus, Selçuklu hükümdarı İkinci Kılıçarslan'ın oğlu ve Erzurum Meliki Tuğrul Şah, Kanuni Sultan Süleyman ile Üçüncü Murat dönemlerinde onarıldığı biliniyor." dedi.

"TÜRKİYE'NİN VE DÜNYANIN SAYILI KALELERİNDEN BİRİ"

Bayburt Kalesi'nin kentin tarihini ve kültürünü yansıttığına dikkati çeken Kavcıoğlu, "Türkiye'nin ve dünyanın sayılı kaleleri arasında yer alan Bayburt Kalesi aslına uygun şekilde onarılacak. Bunun için de öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığımız yetkilileriyle görüştük. İlgililer buraya gelerek kalede inceleme yaptı. Kalenin Türk tarihi ve kültürü açısından çok önemli olduğunu bir kez daha ifade ettiler." diye konuştu.

İHALE DÜZENLENECEK

Kavcıoğlu, kalenin çevresinde de çeşitli çalışmalar yapılacağına işaret ederek, "Kalenin etrafı çevre düzenlemesiyle turistik mekan haline getirilecek. Kale çevresinde alışveriş alanları, kafeler ve restoranlar yapılacak. Kale çevresindeki mevcut çirkin yapılaşma yok edilerek, tarihi yapının görkemi daha da belirgin hale getirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Bayburt Kalesi Projesi çerçevesinde kalenin onarımı için ilk etapta 4,5 milyon liralık ihale gerçekleştirecek. İhalenin 20 Temmuz'da yapılması planlanıyor. Restorasyonun ilk aşamasının ardından gerekli görüldüğü dönemlerde yeni ihaleler gerçekleştirilecek. Böylece, Bayburt Kalesi baştan başa restore edilmiş olacak."