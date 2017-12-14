Türkiye'nin en çok aranan kelimeleri belli oldu

Türkiye’de 2017 yılının en trend aramaları sıralamasında genel kategoride “Milli Piyango 2017” araması ilk sırada yer alırken, soruları kapsayan Nedir? kategorisinin ilk sırasında Pestisit araması yer aldı. En ilginç arama ise 9. sıradaki Stalk olarak görüldü.

İsimler kategorisinde en çok aranan elim bir cinayet sonucu aramızdan ayrılan ünlü sunucu, oyuncu Vatan Şaşmaz oldu.

2017' DE TÜRKİYE TRENDLERİ

1 – Milli Piyango 2017

2 – Stres Çarkı

3 – YSK

4 – e-okul

5 – Referandum Sonuçları

6 – Morpa Kampüs

7 – Bayram mesajları

8 – Altın fiyatları

9 – Katar

10 – Arakan

İSİMLER

1 – Vatan Şaşmaz

2 – Filiz Aker

3 – İbrahim Erkal

4 – Harun Kolçak

5 – Cem Korkmaz

6 – Metin Hara

7 – Tayfun Talipoğlu

8 – Tarkan

9 – Aleyna Tilki

10 – Murat Başoğlu

DİZİLER

1 – Game of Thrones

2 – Fi

3 – İçerde

4 – Kalp Atışı

5 – İsimsizler

6 – İstanbullu Gelin

7 – Siyah Beyaz Aşk

8 – Şevkat Yerimdar

9 – Söz

10 – Stranger Things

YEMEK TARİFLERİ

1 – Krep

2 – Aşure

3 – Güllaç

4 – Enginar

5 – Kuymak

6 – İçli Köfte

7 – Mücver

8 – Pankek

9 – Trileçe

10 – Humus

NEDİR

1 – Pestisit

2 – Varlık Fonu

3 – Chia Tohumu

4 – Başkanlık Sistemi

5 – Kara Cuma

6 – Kuching Sendromu

7 – Youtuber

8 – Kodlama

9 – Stalk

10- Sübye

ŞARKILAR

1- Gece gölgenin rahatına bak

2 – Sen olsan bari

3 – Erik dalı gevrektir

4 – Yolla

5 – Canavar

6 – Yorumlardan Şarkı

7 – Koştum hekime

8 – Kıymetlim

9 – Muhbir

10 – Ateşle Oynama