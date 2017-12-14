Türkiye'nin en çok aranan kelimeleri belli oldu

Türkiye’de 2017 yılının en trend aramaları sıralamasında genel kategoride “Milli Piyango 2017” araması ilk sırada yer alırken, soruları kapsayan Nedir? kategorisinin ilk sırasında Pestisit araması yer aldı. En ilginç arama ise 9. sıradaki Stalk olarak görüldü.
İsimler kategorisinde en çok aranan elim bir cinayet sonucu aramızdan ayrılan ünlü sunucu, oyuncu Vatan Şaşmaz oldu.
2017' DE TÜRKİYE TRENDLERİ
1 – Milli Piyango 2017
2 – Stres Çarkı
3 – YSK
4 – e-okul
5 – Referandum Sonuçları
6 – Morpa Kampüs
7 – Bayram mesajları
8 – Altın fiyatları
9 – Katar
10 – Arakan
İSİMLER
1 – Vatan Şaşmaz
2 – Filiz Aker
3 – İbrahim Erkal
4 – Harun Kolçak
5 – Cem Korkmaz
6 – Metin Hara
7 – Tayfun Talipoğlu
8 – Tarkan
9 – Aleyna Tilki
10 – Murat Başoğlu
DİZİLER
1 – Game of Thrones
2 – Fi
3 – İçerde
4 – Kalp Atışı
5 – İsimsizler
6 – İstanbullu Gelin
7 – Siyah Beyaz Aşk
8 – Şevkat Yerimdar
9 – Söz
10 – Stranger Things
YEMEK TARİFLERİ
1 – Krep
2 – Aşure
3 – Güllaç
4 – Enginar
5 – Kuymak
6 – İçli Köfte
7 – Mücver
8 – Pankek
9 – Trileçe
10 – Humus
NEDİR
1 – Pestisit
2 – Varlık Fonu
3 – Chia Tohumu
4 – Başkanlık Sistemi
5 – Kara Cuma
6 – Kuching Sendromu
7 – Youtuber
8 – Kodlama
9 – Stalk
10- Sübye
ŞARKILAR
1- Gece gölgenin rahatına bak
2 – Sen olsan bari
3 – Erik dalı gevrektir
4 – Yolla
5 – Canavar
6 – Yorumlardan Şarkı
7 – Koştum hekime
8 – Kıymetlim
9 – Muhbir
10 – Ateşle Oynama