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Türkiye'nin en değerli markası THY

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in araştırmasına göre, 2 milyar 42 milyon dolarlık değeriyle "Türkiye'nin en değerli markası" Türk Hava Yolları (THY) oldu.

AA | 05.06.2018 - 11:20..
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Türkiye'nin en değerli markası THY

Brand Finance tarafından "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" çalışmasının 11'incisini tamamlandı.

THY ZİRVEDE

Listede ilk sırayı 2 milyar 42 milyon dolarlık marka değeriyle THY alırken, onu 1 milyar 907 milyon dolarlık marka değeriyle Türk Telekom takip etti.

Türkiye'nin en değerli markası THY

Listede üçüncü sırayı ise 1,8 milyar dolarlık marka değeri ile Turkcell alırken, Akbank 1 milyar 649 milyon dolarlık marka değeriyle 4'üncü, Garanti Bankası 1 milyar 584 milyon dolarlık değeriyle 5'inci sıraya yerleşti.

Söz konusu dönemde Ziraat Bankasının marka değeri yüzde 9'luk artışla 1 milyar 432 milyon dolara ulaştı ve kurum 6'ncı sıradaki yerini korudu. Ziraat Bankasını, 1 milyar 334 milyon dolar ile İş Bankası, 1 milyar 258 milyon dolar ile Arçelik, 937 milyon dolarla Yapı Kredi, 878 milyon dolarla Ford Otosan takip etti.

EN DEĞERLİ 100 MARKANIN TOPLAM DEĞERİ 27.5 MİLYAR DOLAR

Çalışmaya göre, Türkiye’nin en değerli yüz markasının toplam değeri 27,5 milyar dolar oldu. Listeye bu yıl muhtelif iş kollarından 6 yeni marka dahil olurken, Kütahya Porselen 87, Çelebi Hava Servisi 93, Ray Sigorta 96, Karel Elektronik 97, Ege Profil 98, Lokman Hekim 100. sıradan listeye girdi.

Türkiye'nin en değerli markası THY

İlk 100'de yer alan markaların değerlerinde en yüksek artış yüzde 91 ile ASELSAN'da oldu. Şirket bu artışla 34. sıradan 28. sıraya yükseldi. Söz konusu dönemde marka değerinde en yüksek düşüş ise yüzde 53 ile Karsan Otomotiv'de oldu. Şirket bu düşüşle 56. sıradan 75. sıraya geriledi.

Brand Finance'in araştırmasına göre, Türkiye'nin en değerli ilk 20 markası, 2017 ve 2018 marka değerleri ve değişim oranları şöyle:

Sıra

Markalar

2018 Marka Değeri

2017 Marka Değeri

Yüzde Değişim

1

Türk Hava Yolları

2.042

1.920

6

2

Türk Telekom

1.907

2.620

-27

3

Turkcell

1.841

1.959

-6

4

Akbank

1.649

1.579

4

5

Garanti Bankası

1.584

1.555

2

6

Ziraat Bankası

1.432

1.312

9

7

İş Bankası

1.334

1.252

7

8

Arçelik

1.258

1.284

-2

9

Yapı Kredi

937

951

-1

10

Ford Otosan

878

793

11

11

Halkbank

757

806

-6

12

Migros

638

531

20

13

VakıfBank

622

594

5

14

Ülker Bisküvi

616

647

-5

15

Bim

584

830

-30

16

Bsh

539

608

-11

17

Tofaş

445

499

-11

18

Vestel

441

362

22

19

Anadolu Efes

402

352

14

20

Opet

365

305

20

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