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Türkiye'nin en genç kaymakamı Eskişehir'de

Eskişehir Mihalıççık'ta görev yapan Türkiye'nin en genç kaymakamı Göksel Yüksel öğrencilerle abi-kardeş gibi.

31.03.2017 - 13:15
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14 Mart 1992 doğumlu olan Türkiye'nin en genç kaymakamı Göksel Yüksel Eskişehir'in ilçesi Mihalıççık'ta görevine devam ediyor.

MİHALIÇÇIK 3. GÖREV YERİ

Daha önce Yozgat Akdağmadeni ve Balıkesir Manyas'ta görev yapan Yüksel 2017 yılının başında tayin olduğu Mihalıççık'ta görevine devam ediyor.

Türkiye'nin en genç kaymakamı Eskişehir'de

ÖĞRENCİLERİN GÖKSEL ABİSİ

Genç yaşı nedeniyle öğrencilerin Göksel abisi olan Kaymakam Yüksel, okul ziyaretlerinde öğrencilerle birlikte ders dinliyor, onlara yardım ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Kaymakamlık tarafından yardım edilen Ahurköy İlkokulu'nu ziyaret eden Göksel Yüksel, öğrencilerle birlikte minderleri, masa örtülerini yerlerine taktı.

Türkiye'nin en genç kaymakamı Eskişehir'de

Türkiye'nin en genç kaymakamı Eskişehir'de

EĞİTİM HAYATI BAŞARILARLA DOLU

2010 yılında Edirne Lisesi'nden mezun olan Yüksel ve aynı yıl lisans eğitimi için İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakultesi'ne girdi, burada Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nü bölüm ikincisi ve fakülte üçüncüsü olarak tamamladı.

Aynı fakültenin İşletme Bölümü'nü de çift anadal programı ile tamamlayan genç kaymakam ayrıca Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü Adalet Programı'nı birincilikle bitirdi.

2014 yılında her üç bölümden de yüksek onur öğrencisi olarak dereceyle mezun olan Göksel Yüksel, Halen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans çalışmalarını sürdürmekte.

Türkiye'nin en genç kaymakamı Eskişehir'de

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