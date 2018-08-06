Türkiye'nin en iyi dalış noktaları

Aybüke SENGİR / [email protected]

Yaz günü bu sıcaklarda hepimizin aklında aynı sorular var; ne yapılır, nereye gidilir, nasıl serinlenir? Bunun cevabını en iyi denizler veriyor. Kızıldeniz, dünyanın en doğal akvaryumu diye pazarlanıyor, herkes dalış yapmaya oraya gidiyor.

TÜRKİYE'DE BİNBİR ÇEŞİT DALIŞ NOKTASI VAR

Türkiye de denizleri ve gölleriyle birçok dalış noktasına sahip. Hatta 20-30 yıl önce tüm dalışlar İstanbul’da yapılabiliyordu. Karadeniz ve Marmara henüz nasibini alamasa da, Ege ve Akdeniz kıyıları sualtında bir numara. Marmara’da Yassıada, Sivriada’da dalışlar hala yapılabiliyor, fakat buralarda görüş mesafesi dalış yapmak için çok uygun değil. Çeşme, Çanakkale, Ayvalık, Marmaris, Datça, Kaş, Fethiye, Kemer, Bodrum gibi bölgeleri tercih ederseniz, doğru yoldasınız.

Sualtına olan ilginin son yıllarda oldukça arttığı ülkemizde, en iyi bölgeleri sizler için derledim. Sizin dikkat etmeniz gereken sadece federasyondan onaylı yetki belgesi olan dalış merkezleri ve hocalarıyla birlikte bunu deneyimlemek.

TURKUAZ RENGİ SUYUYLA KAŞ - KANYON

Sıralamada ilk sırada tabii ki Kaş var. Türkiye’nin neresine giderseniz gidin Kaş’ın meşhur turkuaz rengi denizi, sakin koyları, büyüleyici kanyonu ve mağaralarından biri bahseder.

Kaş Kanyon sualtı dünyasının ülkemizdeki popüler noktalarından bir tanesi. Kaş Kanyon denizle iç içe bir coğrafyada yer aldığı için çok sayıda gemi batığı bulunuyor. Antik batıklarla da karşılaşmanız mümkün. Çok sayıda renkli canlı türü yaşadığı için sualtını izlemekten büyük keyif alacaksınız.

Kaş Kanyon aynı zamanda sualtı fotoğrafçılığına ilgisi olanlar için biçilmiş kaftan. Bu zengin dalış ortamı ve çok sayıda farklı canlıya ev sahipliği yapması nedeniyle Kaş Kanyon Türkiye'deki en popüler dalış noktaları arasında.

II. DÜNYA SAVAŞI’NDA KALMA FLYİNG FİSH

Kaş denildiğinde akla nasıl dalış geliyorsa dalış denildiğinde de akla ilk olarak Flying Fish geliyor. II. Dünya Savaşı sırasında batan 3 pervaneli bir İtalyan savaş uçağının yer aldığı bu resifte; nesli tükenmek üzere olan dev orfozların yanı sıra, akya ve karagöz sürülerini görebiliyorsunuz. Aynı zamanda caretta caretta’ların da uğrak noktası olan Flying Fish resifinin üst kısmı 6-7 metre, derinliği ise ortalama 75 metre uzunlukta.

ZAMANIN DURDUĞU TÜNEL

Kanyon’da 18 metrede başlayan ve 30. metreye kadar devam eden bu tünel; mercanlar, renkli süngerler, orfozlar, asker balıkları ve karavida ıstakozlarıyla kaplı geniş duvarların bulunduğu ve genellikle tecrübeli dalgıçlar tarafından tercih edilen bir dalış noktası. Rüzgar ve dalgalar sebebiyle, dalışların genellikle sabah saatlerinde gerçekleştiği bu nokta, tünel biçimini almış büyük bir mağaradan oluşuyor.

DATÇA- HİSARÖNÜ

Datça’nın kendine has, insanı çeken bir büyüsü var. Doğal güzellikleri, endemik bitkileri, bakir koylarının bunda katkısı çok büyük. Bunların yanında Datça’yı özel kılan bir yanı da Türkiye’nin en iyi dalış noktalarından biri seçilen Hisarönü’nü sınırları içerisinde barındırıyor olması.

Dalış noktası Hisarönü Körfezi’nde, Atabol Feneri’nden batı yönünde, Simi Adası açıklarında bulunuyor. Açık denizde olduğu için suları çok temiz ve görüş mesafesi çokça uzun. Sualtı canlı hayatı da inanılmaz net gözüküyor. Burada bir kez daldığınızda, sonraki tatil planlarınızdan Datça’yı eksik etmekte oldukça zorlanacaksınız.

SU DERİNLİĞİ

Nokta su derinliğinin 15-20 metreye düştüğü, çapı bir kilometre ve daire şeklinde bir sığlığa sahip. Dairenin kenarları ise 45-50 metre civarlarında kum ile birleşerek derinlere doğru ilerliyor. Nisan ve Mayıs aylarında izmarit balıklarının büyük sürüler halinde üreme için toplandıkları zaman dalmak inanılmaz keyif yaşatabilir.

İZMİR – KARABURUN

Karaburun, İzmir’e bir-bir buçuk saat uzaklıkta olmasına rağmen bakir bir bölge. İzmir’in yarımada olarak bilinen coğrafyası Karaburun’u adeta yıllarca saklamış. Bu yüzden de keşfedilmeyi bekleyen bütün güzellikleri ile ziyaretçilerini bekliyor.

Karaburun’da dalış noktaları her türden dalış seviyesine uygun. Gerek sualtı güzellikleri gerekse temizliği göz kamaştırıcı bir dalış deneyimi sunuyor gerçekten. Küçük resif, ev taşı, eski fok yuvası, İrem-Mete, Küçükada çevresi ve batı burnu Karaburun’un dalış noktalarından.

DALIŞ NOKTALARI

Eski fok yuvası, 30 metre seviyesinde ve en ilginç özelliği kayaların oluşturduğu görsel. Ev Taşı dalış noktası ise maksimum derinliği 12-13 metreye ulaştığı için dalışa yeni başlayan dalgıçların kendilerini geliştirebileceği bir nokta. İrem-Mete her türden dalışa uygun; akıntı ya da derin dalış için ideal bir bölge. Küçükada çevresi tarihe meraklı dalgıçları yoğun anfora kalıntıları ile karşılarken, Küçükada batı burnu ise 8-12 metre derinliği sahip ve özellikle fotoğrafçılar için zengin kareler sunan bir dalış noktası.

KUŞADASI

Kuşadası'nın yaklaşık 2 kilometre batısında bulunan bir nokta var. Oldukça geniş bir alana yayılan bu bölge, aynı zamanda 6 ayrı dalış noktasına sahip.

Resifin batısı daha derin ve açık denize bakıyor. Buna rağmen büyük balıklarla yüzmek, onlarla bir süre birlikte takılmak istiyorsanız resifin karaya baktığı doğu tarafında bulunduklarını söylemeliyim. Resifin batısındaki derin sularda ise kayalıklar daha renkli bir dalış deneyimi sunuyor.

DERİNLİK

50 metreye kadar dalabileceğiniz noktada mor-pembe renkli boru süngerleriyle karşılaşacaksınız. Özellikle makro su altı fotoğrafçılığı ile ilgilenler için, 6-10 cm arasında değişen süngerler poz vermek için bekliyor. Derindeki bu süngerlerle kaplı kayalar eğitimli ve deneyimli dalgıçların vazgeçilmez noktası.

Resifin doğu yönü ise 15 metreden sonra 10-15 kg'lık orfozlarla dolu. 20. metreden sonra ise oldukça büyük lagos ve sinaritler meraklı bakışları ile sizleri gözlüyor. 30. metreden sonra ise dalış merkezleri tarafından suya bırakılmış bir sandalye var, burada kesinlikle fotoğraf çektirin.

BODRUM – BÜYÜK RESİF

Bodrum, sünger yapısının fazlalığıyla Akdeniz sualtı türlerinin neredeyse tamamına ev sahipliği yapıyor. Büyük Resif, eğer dalışınızda rengârenk, onlarca farklı balık sürüsü görmek istiyorsanız tam da hayallerinizdeki gibi bir yer. Bölgenin ön plandaki deniz canlılarından küçük dev orfozları, 20 metre ve sonrasında görebileceğiniz lahosları, akya ve müren gibi diğer ikonik balıkları keşfetmeniz için ideal bir nokta. Sabahın ilk saatlerinde, en berrak halinde olan denizde keşfe çıkmak oldukça keyifli oluyor.

Dalış meraklıları için derinlikleriyle büyüleyen Bodrum’un diğer en ilginç noktalar;

-Küçük Reef

-Orak Adası

-Delikli Mağara

-Kurt Burnu

FETHİYE- AFKULE

Afkule, Fethiye'de Kayaköy'ün biraz ilerisinde bulunuyor. 50 metreye kadar uzanan dalış derinliği ve duvar dalışı ile bölgedeki en özel sualtı dalış noktalarından biri. Özellikle mağarayı keşfinizde yanınıza alacağınız fenerle birçok farklı türdeki mercanı en ince ayrıntısına kadar gözlemleyebilirsiniz. Afkule'ye özel diğer bir ayrıntı ise bölgede dalış yapanlara mutlaka mağaradan gökyüzünü izlemelerinin tavsiye ediliyor olması.

Dalyan Koyu : Dalışa yeni başlayanlar için ideal bir koy. Max derinlik 10 mt. Gece dalışı içinde çok uygun bir mekân. Deniz sümüklü böceği, rengârenk balıklar, süngerler, ahtapotlar ve küçük baracuda sürülerine rastlamanız mümkün.

Dalış meraklıları için derinlikleriyle büyüleyen Fethiye’nin diğer en ilginç noktalar;

-Kızıl ada Feneri

-Üç Tüneller

-Baracuda Resifi

-Soğuk Mağara

- Amphora

-Piramit

-Turgut’un Yeri

-Aqua Point

-Kızıl Ada Kanyonu

-Sarıyarlar

-İblis Burnu

-Balaban Adası

-Karides Kovuğu

-Akvaryum Koyu

-Şahin Burnu