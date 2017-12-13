Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin alternatif enerji tesisi açıldı

Yapılan çalışmalar neticesinde Malatya Büyükşehir Belediyesi, aynı anda hem çöpten hem de güneş enerjisinden yaklaşık 20 megawatt elektrik üretimi gerçekleştirecek. Malatya, bu rakam ile alternatif enerji üretebilen belediyeler arasında ilk sırada yer alıyor.

VAHŞİ ÇÖP DEPOLAMA SAHASINDA ELEKTRİK ÜRETİYOR

Türkiye’de vahşi depolama sahasında ilk kez elektrik üreten Malatya Büyükşehir Belediyesi, Orduzu bölgesinde çöp alanına kurduğu Çöpgaz Elektrik Santrali’nde 2014 yılından bu yana saatte 2,4 megawatt elektrik üretiyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi, kendi alanında Türkiye’nin ilk örnek projelerinden birisi olan Malatya Entegre Çevre Projesi ile de, 3 ayrı teknolojiden toplamda 10 megawatt enerji üretimini gerçekleştirecek.

ETAP ETAP SÜRDÜRÜLÜYOR

Malatya merkez ve ilçelerden günlük 600 ton çöp atığı; merkez ve ilçelerde bulunan aktarma istasyonları vasıtasıyla katı atık sahasına getirilecek ve ayrıştırma ünitesinden geçirilerek geri dönüşüm sağlanacak. Çöp atıklarından biyogaz reaktöründen, gazifikasyon tesisinden ve düzenli depolama sahasındaki deponi gazından elektrik enerjisi elde edilecek. Atık miktarını da yüzde 70 azaltacak olan ve saatte 10 megawatt elektrik üretecek olan proje, etaplar halinde hızlı bir şekilde sürdürülüyor. Büyükşehir Belediyesinin sürdürdüğü çalışmalar neticesinde Çevre Entegre Tesisi’nin en önemli ayaklarından biri olan Gazifikasyon Tesisi’nden elektrik üretimine başlandı.

ENERJİ YATIRIMLARINA ÖNEM VERİLİYOR

Gazifikasyon Tesisi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya’nın özellikle sürdürülebilir enerji alanında Türkiye’nin enerji üssü haline gelmesi için yoğun bir çalışma sergilediklerini söyledi. Başkan Çakır, “Hâlihazırda mevcut çöp depolama sahasından saatte 2,4 megavat elektrik üretiyoruz. Bunun yanı sıra Malatya Çevre Entegre Projemiz kapsamında Gazifikasyon Tesisi’nden de elektrik üretimine başladık. Çarmuzu mahallemizde kurduğumuz güneş enerji santralinden de 3 megavatlık elektrik üretimine başlayacağız. Bu çalışmalarımız etaplar halinde devam edecektir.” şeklinde konuştu.

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİNDE ÇALIŞMALAR BİTME AŞAMASINDA

Malatya Büyükşehir Belediyesi çöpten enerji üretim projelerinin ardından Güneş Enerjisi Projesi’ne de başlayarak çalışmaları bitirme aşamasına getirdi. Çarmuzu Mahallesinde kurulan Güneş Enerjisi santralinde saatte 3 megawatt elektrik üretimi gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi, ikinci güneş enerjisi santralini ise Yeşiltepe Şehir Mezarlığı’nın yanında kuracak ve bu santralinde de saatte 1 MW enerji elde edecek.

İÇME SUYU ŞEBEKESİNE HES KURUYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi, çöp ve güneş enerjisinden elektrik üretme projelerinin yanı sıra mevcut içme suyu şebekesi üzerine kurmakta olduğu hidroelektrik santrali (HES) ile de enerji üretimi yapmak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından ruhsatını aldı ve proje çalışmalarını tamamlama aşamasına getirdi. Önümüzdeki aylarda bu tesisten de saatte 1 megawatt elektrik üretilecek.

GES OSB İÇİN TEKLİF YAPILDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’nin güneş enerjisi bakımından en verimli illerinden biri olan Arapgir ve Darende ilçelerinde Güneş Enerjisi Organize Sanayi Bölgesi kurulması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na da teklifte bulunuldu.