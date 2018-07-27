Türkiye'nin en kalabalık haneleri Doğu'da

Türkiye İstatistik Kurumu Diyarbakır Bölge Müdürlüğünden alınan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 31 Aralık 2017 tarihli verilerine göre, Türkiye’de ortalama hane halkı büyüklüğü 3,45 olarak tespit edildi.

Yıllara göre düşüş yaşayan hane halkı büyüklüğü 2011 yılında 3,76, 2012 yılında 3,69, 2013 yılında 3,63, 2014 yılında 3,57, 2015 yılında 3,52, 2016’da 3,48 iken 2017 yılında yine düşüş yaşayarak 3,45’e geriledi.

EN KALABALIK HANELER DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA

İllere göre ortalama hane halkı büyüklüğünde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki iller yüksek oranlarıyla dikkat çekiyor. Türkiye'nin en kalabalık ortalama hane halkları bu bölgelerdeki illerde yaşıyor.

Verilere göre ilk sırayı 6,43 ile Şırnak alırken, Şırnak’ı 5,69 ile Hakkari, 5,67 ile Şanlıurfa takip etti.

Çanakkale 2,65, Tunceli ve Eskişehir 2,73 oranlarıyla ise son sıralarda yer aldı.





İşte illere göre ortalama hane halkı büyüklüğü:

Şırnak 6.43, Hakkari 5.69, Şanlıurfa 5.67, Batman 5.56, Siirt 5.41, Mardin 5.20, Van 5.17, Ağrı 5.17, Muş 5.13, Diyarbakır 4.97, Bitlis 4.79, Iğdır 4.30, Adıyaman 4.27, Gaziantep 4.23, Kars 4.04, Kahramanmaraş 3.96, Bingöl 3.94, Erzurum 3.92, Hatay 3.89, Adana 3.74, Osmaniye 3.71, Kilis 3.68, Malatya 3.61, Sakarya 3.55, Aksaray 3.54, Elazığ 3.52, Kayseri 3.50, Konya 3.49, Kocaeli 3.48, Afyonkarahisar 3.47, İstanbul 3.44, Düzce 3.42, Bayburt 3.40, Samsun 3.40, Mersin 3.40, Ardahan 3.39, Sivas 3.37, Niğde 3.32, Bursa 3.31, Gümüşhane 3.29, Tokat 3.28, Nevşehir 3.24, Yozgat 3.22, Tekirdağ 3.22, Trabzon 3.22, Rize 3.21, Karaman 3.20, Antalya 3.13, Amasya 3.13, Manisa 3.13, Kırşehir 3.12, Ankara 3.11, Yalova 3.10, Bartın 3.09, Zonguldak 3.07, Uşak 3.07, Bolu 3.06, Erzincan 3.06, Ordu 3.05, Denizli 3.04, Çorum 3.04, Kırıkkale 3.04, İzmir 3.02, Kütahya 3.00, Bilecik 3.00, Kastamonu 2.96, Isparta 2.96, Aydın 2.96, Artvin 2.93, Karabük 2.90, Muğla 2.89,Kırklareli 2.87, Giresun 2.85, Çankırı 2.84, Sinop 2.84, Burdur 2.82, Edirne 2.82, Balıkesir 2.75, Eskişehir 2.73, Tunceli 2.73, Çanakkale 2.65