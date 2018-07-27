taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.465
USD
4,8591
EURO
5,6516
ALTIN
190,45
PETR
74,3100

Türkiye'nin en kalabalık haneleri Doğu'da

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi bilgilerine göre, Türkiye'de en kalabalık haneler, 4-7 kişi sayısıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bulunuyor.

İHA | 27.07.2018 - 12:16..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Türkiye'nin en kalabalık haneleri Doğu'da

Türkiye İstatistik Kurumu Diyarbakır Bölge Müdürlüğünden alınan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi  31 Aralık 2017 tarihli verilerine göre, Türkiye’de ortalama hane halkı büyüklüğü 3,45 olarak tespit edildi.

Yıllara göre düşüş yaşayan hane halkı büyüklüğü 2011 yılında 3,76, 2012 yılında 3,69, 2013 yılında 3,63, 2014 yılında 3,57, 2015 yılında 3,52, 2016’da 3,48 iken 2017 yılında yine düşüş yaşayarak 3,45’e geriledi.

Türkiye'nin en kalabalık haneleri Doğu'da

EN KALABALIK HANELER DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA

İllere göre ortalama hane halkı büyüklüğünde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki iller yüksek oranlarıyla dikkat çekiyor. Türkiye'nin en kalabalık ortalama hane halkları bu bölgelerdeki illerde yaşıyor.

Verilere göre ilk sırayı 6,43 ile Şırnak alırken, Şırnak’ı 5,69 ile Hakkari, 5,67 ile Şanlıurfa takip etti.

Çanakkale 2,65, Tunceli ve Eskişehir 2,73 oranlarıyla ise son sıralarda yer aldı.

Türkiye'nin en kalabalık haneleri Doğu'da

İşte illere göre ortalama hane halkı büyüklüğü:

Şırnak 6.43, Hakkari 5.69, Şanlıurfa 5.67, Batman 5.56, Siirt 5.41, Mardin 5.20, Van 5.17, Ağrı 5.17, Muş 5.13, Diyarbakır 4.97, Bitlis 4.79, Iğdır 4.30, Adıyaman 4.27, Gaziantep 4.23, Kars 4.04, Kahramanmaraş 3.96, Bingöl 3.94, Erzurum 3.92, Hatay 3.89, Adana 3.74, Osmaniye 3.71, Kilis 3.68, Malatya 3.61, Sakarya 3.55, Aksaray 3.54, Elazığ 3.52, Kayseri 3.50, Konya 3.49, Kocaeli 3.48, Afyonkarahisar 3.47, İstanbul 3.44, Düzce 3.42, Bayburt 3.40, Samsun 3.40, Mersin 3.40, Ardahan 3.39, Sivas 3.37, Niğde 3.32, Bursa 3.31, Gümüşhane 3.29, Tokat 3.28, Nevşehir 3.24, Yozgat 3.22, Tekirdağ 3.22, Trabzon 3.22, Rize 3.21, Karaman 3.20, Antalya 3.13, Amasya 3.13, Manisa 3.13, Kırşehir 3.12, Ankara 3.11, Yalova 3.10, Bartın 3.09, Zonguldak 3.07, Uşak 3.07, Bolu 3.06, Erzincan 3.06, Ordu 3.05, Denizli 3.04, Çorum 3.04, Kırıkkale 3.04, İzmir 3.02, Kütahya 3.00, Bilecik 3.00, Kastamonu 2.96, Isparta 2.96, Aydın 2.96, Artvin 2.93, Karabük 2.90, Muğla 2.89,Kırklareli 2.87, Giresun 2.85, Çankırı 2.84, Sinop 2.84, Burdur 2.82, Edirne 2.82, Balıkesir 2.75, Eskişehir 2.73, Tunceli 2.73, Çanakkale 2.65

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meral Akşener İP liderliğine dönüyor

Meral Akşener İP liderliğine dönüyor

210
Çocuk kaçıran adamı mahalle sakinleri linç etti

Çocuk kaçıran adamı mahalle sakinleri linç etti

257
Albayrak Pekin ziyareti sonrası kredi açıklaması yaptı

Albayrak Pekin ziyareti sonrası kredi açıklaması yaptı

186
ABD Senatosundan Türk yargısına müdahale

ABD Senatosundan Türk yargısına müdahale

138
ABD Dışişleri Bakanı Türkiye geriliminden habersiz

ABD Dışişleri Bakanı Türkiye geriliminden habersiz

31
Muharrem İnce sıradan kaba biriyse neden aday gösterildi

Muharrem İnce sıradan kaba biriyse neden aday gösterildi

53
Başkan Erdoğan, Mandela'nın torunu ile görüştü

Başkan Erdoğan, Mandela'nın torunu ile görüştü

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM