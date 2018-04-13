Türkiye’nin en mavi tatil beldeleri

Aybüke SENGİR / [email protected]

Herkesin hayalidir Maldivlerin o masmavi mercan gibi denizine girmek. Biz, Maldivleri aratmayan mercan sulardan oluşan memleketimizin tatil bölgelerine gidiyoruz. Hem bedeninize hem de ruhunuza dokunacak yerlere... Buralarda denizde yüzerken bile manzaranın tadını çıkarabileceksiniz.

AKBÜK KOYU- GÖKOVA KÖRFEZİ

Akbük Koyu’nun denizi cam gibi ve tertermiz. Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yer alan, Halep çamları ve zeytinlikler arasında kalan cennet gibi bir yer burası. Su, birden derinleşiyor. Ayrıca koyun tam ortasında bir azmak var. Azmak sayesinde yaz kış demeden su, temizliğini ve berraklığını koruyor.

Macera sevenlere tavsiye: Akyaka–Ören güzergâhında, Akbük yol ayrımında Akbük’e tepeden bakarken, Halep çamlarının altında çadır kurun ve manzaranın keyfinin çıkarın.

DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARKI - KUŞADASI

Kuşadası’ndasınız; Dilek Yarımadası’nda akşamüstüne doğru, turkuaz suların karşısında şezlongta güneşleniyorsunuz. Yanınızda dolaşan yaban domuzu sürüsü var. Evet, kulağa pek hoş gelmiyor ama müdavimleri için bu sıradan bir durum, paniğe gerek yok. Güzelçamlı sınırları içindeki Dilek Yarımadası Mili Parkı, 07.00–19.00 saatleri arasında açık oluyor. Bu saatlerde dilediğiniz gibi masmavi suların tadını çıkarabilirsiniz.

KARGI KOYU – DATÇA

Datça, hem Akdeniz hem de Ege’nin en güzel taraflarını almış. Sakin ve sapa olmasıyla doğasının bakirliğini korumayı başarabilmiş ender yerlerden. Çılgın kalabalıktan uzak, enfes renkte mavi suları var. Buraya gelenler de, burada yaşayanlar da bu özel bölgede sade bir yaşamı tercih ediyor. Doğayı dinleyip, mercan sularda yüzmek isterseniz mutlaka Kargı Koyu’na uğrayın.

EKMEKSİZ PLAJI – SEFERİHİSAR

Sakin ve yavaş yaşamın hakim olduğu kentlerde Türkiye’deki ilk ve tek üye Seferihisar. İzmir’in en estetik, en el değmemiş yeri. Seferihisar’ın en mavi plajı da merkeze 8 km uzaklıktaki mavi bayraklı Teos Ekmeksiz Plajı. Kamp yerleri ve piknik alanlarının bulunduğu çam ormanlarıyla çevrelenen eşsiz bir koy.

KALEM ADASI DİKİLİ – İZMİR

Burası İzmir’de ama, sanki okyanusa yayılmış ada ülkeler havasında egzotik bir ada. Ege ya da Akdeniz kıyılarında eşi benzeri olmayan bir görüntüye sahip. Ada, hem İzmir’in Bademli Köyü kıyılarına hem de Midilli Adası’na hâkim. Suyun sıcaklığı yazın 20–21 dereceyi buluyor. Masmavi suları da aniden derinleşmiyor.

ÖLÜDENİZ – FETHİYE

Hayatta mutlaka en az bir kez görmeye ve sularında yüzmeye değer bir mavilik varsa orası Ölüdeniz. Kumu ve akvaryum maviliğindeki suyu önemli bir özellik olsa da, Ölüdeniz’de yüzmenin en güzel yanı sakin denizini çevreleyen doğası olmuştur. Kumburnu’nun burun kısmı yavaş yavaş, Belcekız bölümü ise birkaç adımda derinleşiyor. Gelmişken, bu masmavi denizin üzerinde yamaç paraşütü yapmayı da unutmayın.

GİDEROS KASTAMONU

Cide’ye doğru giderken 13 km kala karşınıza çıkan Gideros Koyu, rotanın süprizi oluyor genelde. Batı Karadeniz’deki kartpostallık bir manzaraya sahip olan Gideros Koyu sessiz sakin bir tatil isteyenler için yaratılmış sanki.

ORTUNÇ KOYU CUNDA ADASI – AYVALIK

Balıkesir bölgesinin en temiz denizi Ortunç’ta. Cunda Adası’nın batısında yer alan koy, adını bu ıssız koyun tamamına hâkim Ortunç Club’dan alıyor. Koya varır varmaz, ilk gözününüze çarpan havuz rengi denizi olacak.

Cunda Adası’nın bakir kalan kısmında, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nın yanı başında, çam ormanlarının arasına gizlenmiş bir koy sizi bekliyor.

SİVRİCE KOYU- ASSOS

Koyun en büyük özelliği sessizliği. Genellikle rüzgârsız olduğundan denizi de çok sakin. Sahili yaklaşık 700 metre kadar. Su, dibini görebileceğiniz kadar berrak. Sessiz, sakin ve huzurlu tatil yapmak için burayı tercih edebilirsiniz. Ayrıca ada, Midilli'ye en yakın yer olduğu için, elle tutulacak kadar yakın görünüyor.

Dolu dolu bir gün geçirmek isteyenlere tavsiye: Assos’un köy kahvesine takılın, dar sokaklarında dolaşın, balıkçılar kahvesinde kahve için. Athena Tapınağı’ndan günbatımını ve Midilli Adası’nı izleyin, taş mimarisiyle ünlü Yeşilyurt Köyü'nü gezin.

AMAZON KOYU- GÖKOVA KÖRFEZİ

Gökova Körfezi’nin en kıvrımlı koylarından Amazon, masmavi sularıyla adeta büyülüyor. Koyun haritalardaki adı Gücük–Günlük ya da Maden Koyu olarak geçiyor, yanılgıya düşmeyin.

Çam ve günlük ormanlarıyla iç içe koyun suyu, mercan gibi ve biraz derin. Birinci derece doğal SİT Alanı olduğundan etrafta tek bir betona rastlayamazsınız. Koyda konaklamak isteyen maceraperestler tercihini kamptan yana kullanacaklar.

TÜRKİYE'NİN MALDİVİ: SALDA GÖLÜ

En mavi koyları, denizleri saymışken bir de Türkiye’nin en güzel gölünü eklemek isterim. Türkiye'deki bütün gölleri eklemeye kalkarsak, sayıları 200’ü bulacak. İstisna olarak Salda Gölü'nü listeye eklemek isterim. Salda'nın maviliği, bir başka göle benzemeden denizlerin maviliğine kafa tutabilecek cinsten. Öyle ki Salda, Türkiye'nin Maldivleri adıyla bile anılıyor...