Türkiye'nin en sevilen lideri Erdoğan

ORC Araştırma Şirketi, 6-8 Ekim tarihleri arasında, 35 ilde toplam 2580 kişi ile ‘‘CATI-Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi’’ yöntemiyle gerçekleştirdiği saha çalışmasında seçmenlere liderleri beğenip beğenmediklerini sordu.

Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açık ara farkla Türkiye'nin en çok sevilen lideri. İkinci sırada da Başbaka Binali Yıldırım var.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli beğenilmeyen isimler. Yeni parti kurmaya hazırlanan Meral Akşener ise son sırada.