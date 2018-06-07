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Türkiye'nin en uzun ismi: 43 harf

İzmir'de, ailesi tarafından 43 haneli isim konulan Haşim Ahmet Abdulbaki Buğra Bahadır Nebioğulları, yaşadığı sıkıntıları anlattı.

Haber Merkezi | 07.06.2018 - 13:13..
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1977 yılında doğan bebeğe aile arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 43 harfli bir isim konuldu.

Nüfus memuru, ismi yazmamak için dirensede aile ikna edip kimliğe 'Haşim Ahmet Abdulbaki Buğra Bahadır Nebioğulları' ismini yazdırmayı başardı.

KIZINA DA 43 HARFLİ İSİM KOYDU

Haşim Ahmet Abdulbaki Buğra Bahadır Nebioğulları, ismi nedeniyle okul, sınav, askerlik gibi bir çok yerde sıkıntı yaşadığını söylese de, kızına da kendisini aratmayacak şekilde uzun bir isim seçerek 'Aybike Güliz Enzel Yağmur Eflinnisa Nebioğulları' ismini verdi.

Türkiye'nin en uzun ismi: 43 harf VİDEO

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