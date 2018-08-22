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Türkiye’nin en uzun tünelinde sona gelindi

Tamamlandığında Ankara'nın 2060 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak olan 'Gerede Sistemi' bitme aşamasına geldi.

İHA | 22.08.2018 - 09:38..
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Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen toplam 31 bin 592 metre uzunluğu ile ülkemizin en uzun tüneli olma özelliğini taşıyan ve Ankara’ nın 2060 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan 'Gerede Sistemi’ nde sona yaklaşıldı.

Türkiye’nin en uzun tünelinde sona gelindi

2060 YILINA KADAR İÇME SUYU KARŞILANACAK

Bolu’nun Gerede ilçesinin kuzeydoğusundan başlayan, Ankara İçme Suyu 2.Merhale Projesi Gerede Sistemi, Gerede Havzası’ndan yıllık 226 milyon suyu, Çamlıdere Baraj Gölüne aktaracak şekilde inşa ediliyor.

TOPLAM MALİYET 465 MİLYON TL

Çalışmaların hızla devam ettiği, Türkiye’nin en uzun içme suyu tüneli olan Gerede Tüneli’nde son bin 200 metre kazılıyor. Toplam uzunluğu 31 bin 592 metre olan tünel 3 farklı noktadan köstebek diye tabir edilen tünel delme makineleri ile deliniyor. 29 bin 596 metrelik kısmının tamamlandığı tünel ile başkente memba kalitesinde içme suyu temin edilecek.

Türkiye’nin en uzun tünelinde sona gelindi

EN KISA SÜREDE BİTMESİ PLANLANIYOR

En kısa sürede tamamlanması planlanan proje ile günlük ortalama içme-kullanma su tüketimi 1 milyon olan Ankara’ nın 2015-2060 yılları arasındaki nüfus artışı ve kullanım ihtiyaçları da göz önünde bulunduruluyor.
Bu ihtiyaçları karşılamak üzere yapımına başlanılan toplam yatırım bedeli 465 milyon TL’yi bulan “Ankara İçme Suyu 2.Merhale Projesi Gerede Sistemi” ile Ankara’nın 2060 yılına kadar olan içme-kullanma suyu ihtiyacı karşılanmış olacak.

HIZLA DEVAM EDİYOR

Hedeflediklerinin daima daha fazlasını gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanlığı, en önemli hayat kaynağımız olan sudan vatandaşlarımızın rahatlıkla istifade edebilmesi adına çalışmalarına her zaman olduğu gibi bütün hızıyla devam ediyor.

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