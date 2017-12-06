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'Türkiye'nin Gayrimenkul Liderleri' belli oldu

Sur Yapı, 2017'de "Türkiye'nin En Çok Konut Projesi Yürüten Şirketi" olurken, Emlak Konut ise özel ödüle layık görüldü.

AA | 06.12.2017 - 11:39..
  1. Haberler
  2. Emlak

Capital ve Ekonomist dergileri tarafından, Daikin'in ana sponsorluğunda "Türkiye'nin Gayrimenkul Liderleri" (Real Estate Stars) ödül töreni düzenlendi.

SUR YAPI 2017'DEN MEMNUN

Tören kapsamında gerçekleştirilen "Fark Yaratanlar" başlıklı oturumda konuşan Elmas, 2017'den Sur Yapı olarak son derece mutlu olduklarını kaydederek, koydukları hedefler içerisinde 6 projeyi satışa çıkarmak olduğunu, yılın ilk yarısında her ay bir projeyi satışa sunduklarını söyledi.

'Türkiye'nin Gayrimenkul Liderleri' belli oldu

Son olarak kasım ayının son günlerinde Antalya'daki projelerinin ön satışına başladıklarını dile getiren Elmas, yıl başında 1 milyar lira gibi iddialı ciro hedefleri bulunduğunu, Antalya'daki satışları iyi giderse bu rakamı tutturacaklarını, orada da satışlarının iyi gittiğini anlattı.

"EN BÜYÜK ETKEN DOLAR KURU"

Sektörle alakalı en büyük problemin olgu ve algı meselesi olduğunu ifade eden Elmas, Türkiye'de şu anda ekonomik anlamda ve veriler anlamında algının olgunun önüne geçtiğini bildirdi. Elmas, enflasyon hariç ekonomik verilerin ortaya son derece olumlu bir olgu koyduğunu belirterek, "Fakat algı tarafına baktığımızda ortam zehirlenebiliyor. Burada da en büyük etken dolar kuru. Oradaki büyük dalgalanmalar, kısa vadeli aşırı yükselmeler kötümserlik algısını tetikliyor." diye konuştu.

'Türkiye'nin Gayrimenkul Liderleri' belli oldu

"GAYRİMENKULDE GELECEK SAĞLAM"

Elmas, tüm müteahhitlerin, inşaatçıların her şeye rağmen işlerine dört elle sarıldığını belirterek, bugüne kadar sektöre ilişkin olumsuz bir şey duymadıklarını vurguladı. Yılın 10 ayında 2016'nın aynı dönemine göre konut satışlarında yüzde 8,2 yukarıda olduklarını dile getiren Elmas, ocak-ekim döneminde 1 milyon 150 bin konut satıldığını söyledi.

Elmas, yıl sonunda 1 milyon 400 bin gibi bir rakama çıkılacağını kaydederek, "Yani yüzde 6-6,5 gibi yukarıda kapatacağız. Sektörde kötüye giden bir şey yok, fazlasıyla iyiye gidiyor. Karlılıkta bir düşüklük var ve rekabet yoğun ancak sektörün geleceği sağlam." dedi. İstanbul'da bir parça da olsa konut stokunun bulunduğunu dile getiren Elmas, bunun bazı bölgelerde yoğunlaştığını, ancak bir- iki yıl içerisinde bu stokun eriyeceğini vurguladı. Elmas, ortalığı yakıp yıkacak kadar bir stokun bulunmadığını belirterek, gayretlerini artırarak yollarını sürdüreceklerini sözlerini ekledi.

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