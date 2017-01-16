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Türkiye’nin Gazze’ye elektrik yardımı sevinçle karşılandı

Türkiye’nin, Gazze’deki elektrik sıkıntısını hafifletmek için yapacağı 15 milyon litre yakıt yardımı Gazze halkını sevindirdi.

16.01.2017 - 12:21
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Katar ve Türkiye, Gazze’deki elektrik santralinin ihtiyacının karşılaması için yardımda bulunacağını duyurdu.

FİLİSTİN BAŞBAKANI TEŞEKKÜR ETTİ

Türkiye’nin Gazze’de yaşanan elektrik sıkıntısını hafifletmek amacıyla yapacağı yardım Gazze halkı tarafından sevinçle karşılandı. Filistin Başbakanı Rami El-Hamdallah, Türkiye ve Katar’a teşekkür etti.

Türkiye’nin Gazze’ye elektrik yardımı sevinçle karşılandı

Türkiye, Gazze’deki elektrik santrallerinde kullanılmak üzere 15 milyon litre yakıt; Katar ise, elektrik santrali ihtiyacının karşılanması için 3 aylık 12 milyon dolar yardımda bulunacağını duyurmuştu. Gazze tarafından yapılan açıklamada ise, Katar’ın 4 milyon dolarlık ilk kısmının hesaplarına aktarıldığı belirtildi.

Türkiye’nin Gazze’ye elektrik yardımı sevinçle karşılandı

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