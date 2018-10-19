Türkiye'nin geleceği öğrencilere Bakanlık'tan yardım

Tokat Turhal Çivril Köyü Ortaokulu'nda Beden Eğitim Öğretmeni Musa Yüksel Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'ya bir tweet atarak öğrencilerin eksikleri ile ilgili bilgi verdi.

YARDIM TALEBİ HEMEN YANIT BULDU

Beden Eğitim Öğretmeni Musa Yüksel, "Sayın @hamzayerlikaya Tokat Turhal çivril köyü ortaokulunda görev yapıyorum.Okulumuzda maddi durumu iyi olmayan öğrenci sayısı çok fazla.Okulumunda imkanları kısıtlı.Özellikle masa tenisi masasına ve spor malzemelerine ihtiyacımız var. Bize yardımcı olabilir misiniz?" şeklinde attığı tweete Hamza Yerlikaya'dan hemen cevap geldi.

"MALZEMELER YARIN YOLA ÇIKIYOR"

Genç öğretmenin bu talebini hemen cevaplandıran Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Hayalleriyle ve çalışmalarıyla memleketimizin geleceğini şekillendirecek kardeşlerimin yüzleri hep gülsün diye malzemeler yarın yola çıkıyor." dedi.