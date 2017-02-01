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Türkiye’nin görüntü talebine Almanya’dan olumsuz yanıt

İncirlik'teki keşif uçaklarının elde ettiği görüntüler PKK/PYD'ye yönelik operasyonlarda kullanılabilir endişesiyle Türkiye'ye verilmiyor.

01.02.2017 - 09:26
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Türkiye’nin görüntü talebine Almanya’dan olumsuz yanıt

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ziyareti öncesi iki ülke arasındaki İncirlik tartışması yeniden alevlendi.

TÜRK GENERAL ERİŞİM İSTEDİ

Haber portalı Spiegel'in edindiği bilgilere göre bir Türk general Tornado tipi keşif uçaklarının elde ettiği görüntülere kendilerine doğrudan erişim sağlanmasını istedi.

Türkiye’nin görüntü talebine Almanya’dan olumsuz yanıt

Spiegel haberini Ankara'daki Almanya Büyükelçiliğinden ulaştığı güvenilir kaynaklara dayandırdı.

TÜRKİYE PKK'YI VURMASIN DİYE

Almanya'nın bununla keşif uçaklarının elde ettiği bilgilerin Türkiye tarafından DEAŞ karşıtı operasyonlar haricinde PKK ve PYD'ye yönelik askeri operasyonlarda kullanılmasının önüne geçmeyi amaçladığı savunuluyor.

Türkiye’nin görüntü talebine Almanya’dan olumsuz yanıt

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