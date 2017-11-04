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Türkiye'nin gözü teröristleri saklayan Belçika'da

Teröristleri Türkiye'ye vermeyen Belçika, İspanya'nın istediği Katalonya eski lideri Carles Puigdemont için henüz kararını vermedi.

04.11.2017 - 02:11
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Türkiye'nin gözü teröristleri saklayan Belçika'da

Belçika, bir terörist olmayan ve kendisine sığınan eski bir bölücü Katalan lideri İspanya'ya teslim edecek mi?  HDP'nin eski milletvekilleri Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer Öztürk ile Fehriye Erdal gibi teröristleri teslim etmeyen Belçika'nın İspanya'ya karşı takınacağı tavır Türkiye'de merak konusu oldu.

SARIYILDIZ VE ÖZTÜRK BELÇİKA'DA GÖRÜLMÜŞTÜ

İçişleri Bakanlığı, 4 Kasım 2016'da, haklarında yakalama kararı bulunan Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer Öztürk'ün Belçika'da olduklarının tespit edildiğini açıklamıştı.

23 Kasım 2016'da Tuğba Hezer Öztürk hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" gibi suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve 48 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Belçika Türkiye'de milletvekillikleri düşen iki teröristi de Türkiye'ye teslim etmedi.

Türkiye'nin gözü teröristleri saklayan Belçika'da

BELÇİKA'NIN BİR BAŞKA GÖZ BEBEĞİ İSE FEHRİYE ERDAL

Türkiye'de işlediği suçlardan 15 yıl hapis cezası bulunan Fehriye Erdal, Sabancı suikastı faillerinden.

Belçika'da gıyabında yargılama yapılan Erdal, bu ülke yönetimi tarafından Türkiye'ye verilmiyor.

Türkiye'nin gözü teröristleri saklayan Belçika'da

BELÇİKA'DA PKK'LI BİR BAKAN; ZÜHAL DEMİR

Teröristleri korumakla bilinen Belçika, daha büyük bir adım atarak bir teröristi bakan bile yapmıştı. Bürüksel'deki PKK gösterilerinin baş mimarı Zühal Demir, Belçika'da bakan olmuştu. Kendisine PKK etkinliklerindeki fotoğrafının sorulmasına, "olağan" olarak cevap veren Demir, Bürüksel'deki yürüyüşe katıldığını da gizlememişti.

Zühal Demir, Belçika'da sadece PKK'lı olması yada bakan olması ile değil, verdiği erotik pozlarla da  tanınmakta.

Türkiye'nin gözü teröristleri saklayan Belçika'da

İSPANYA CARLES PUİGDEMONT'U İSTEDİ

Teröristlere ev sahipliği yapan Belçika'nın yeni konuğu ise kaçak Katalan lider Carles Puigdemont. İspanya'da hakkında tutuklama kararı çıkartılan Carles Puigdemont için Belçika'ya mesaj gönderildi.

Hakkında lırmızı bülten de çıkartılan Carles Puigdemont için Belçika, İspanya'ya "acelemiz yok dosyalara bakacağız" cevabını verdi.

Türkiye'nin gözü teröristleri saklayan Belçika'da

TÜRKİYE PUİGDEMONT KARARINI BEKLİYOR

Türkiye, suçları ispatlanmış ve cezaları kesilmiş teröristleri kendisine vermeyen Belçika'nın Carles Puigdemont için alacağı kararı bekliyor.

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