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Dünya Bankası: Türkiye'nin büyümesi devam edecek

Dünya Bankası Başekonomisti Franziska Ohnsorge, "Herkes gibi Türkiye’nin güçlü büyüme verisi karşısında şaşırdık. Yıl boyunca büyüme verisi, beklediğimizden daha güçlü geldi" dedi.

AA | 10.01.2018 - 11:16..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Franziska Ohnsorge

Dünya Bankası’nın “Küresel Ekonomik Beklentiler” raporunun açıklanmasının ardından raporu hazırlayan Başekonomist Ohnsorge AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"GÜÇLÜ BÜYÜME VERİSİ KARŞISINDA ŞAŞIRDIK"

Türkiye’nin geçen yıl itibarıyla Dünya Bankası’nın beklentilerinden daha güçlü bir büyüme göstermesi nedeniye 2017'ye ilişkin büyüme tahmininin yüzde 6,7 seviyesine çekildiğini belirten Ohnsorge, “Herkes gibi Türkiye’nin güçlü büyüme verisi karşısında şaşırdık. Yıl boyunca büyüme verisi beklediğimizden daha güçlü geldi. Bu kısmen mali ve parasal teşviklerin etkisiyle gerçekleşti. İlerleyen dönemde mali teşviklerin bir kısmının yavaşlamasını ve parasal politikanın kademeli olarak sıkılaşmasını bekliyoruz.” İfadelerini kullandı.

Türk ekonomisinin 2018 yılında yüzde 3,5, 2019 ve 2020'de ise yüzde 4 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiğini belirten Ohnsorge, “Tahminlerimiz yine haksız çıkabilir. Teşviklerde geri çekilmenin tahminimizden daha yavaş şekilde gerçekleşmesi halinde 2018 yılı için büyümeyi yeniden yukarı yönlü güncelleyebiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİ DEVAM EDECEK"

Küresel para politikalarındaki değişimin finansman koşulları üzerinde etkili olabileceğini vurgulayan Ohnsorge, “Küresel finansman maliyetlerinin artmasını bekliyoruz. Çünkü ABD Merkez Bankası Fed’in 2018 ve 2019'da daha fazla politika faiz artışına gitmesi olası. Bu durum Türkiye gibi finansal akışlara yoğun bir şekilde bağımlı olan ülkelerin borçlanma maliyetlerini etkileyebilir. Asıl zorluk küresel finansman koşullarını sıkılaştığı dönemde büyümeyi sürdürmek.” dedi.

Türkiye ekonomisinin halihazırda büyümesinin son derece güçlü olduğunu belirten Ohnsorge, “Bizim temel senaryomuza göre, Türkiye’nin büyümesi potansiyel büyüme oranlarına yakın seviyede gerçekleşmeye devam edecek. Türkiye’nin potansiyel büyümesinde yüzde 5 seviyesini en üst seviye olarak görüyoruz. Potansiyel büyümeyi biz daha çok yüzde 4 olarak değerlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Avrupa’da geçen yıl itibarıyla ekonomik büyümede görülen artışın Türk ekonomisine olumlu yönde yansıdığının altını çizen Ohnsorge, “Avrupa’daki ekonomik büyümenin şimdiden Türkiye için faydalı olduğunu görüyoruz. Avrupa ekonomisinin büyümesinde geçen yıl yüzde 1,8’den yüzde 2,4’e doğru güçlü bir artış gözlemledik. Türkiye net bir şekilde bu büyümeden yararlandı.” dedi.

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