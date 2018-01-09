Türkiye'nin ikinci uzun adamı da kadrolu olacak

Mardinli Sultan Kösen'den sonra Türkiye'nin en uzun ikinci adamı olan Ramazan Karageyik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür etti.

4 YILDIR ÇALIŞIYOR

Daimi kadronun tüm çalışanlara hayırlı olmasını dileyen Karageyik, 4 yıldır GASKİ İslahiye Şubesi'nde engelli taşeron işçi olarak çalıştığını hatırlattı.

Karageyik, daha sonra babasının yardımıyla doldurduğu ve parmak bastığı formu şube müdürü İsmail Yücel’e teslim etti. Uzun boyu ile dikkati çeken Karageyik, diğer işçilerin fotoğraf çektirme taleplerini de geri çevirmedi.