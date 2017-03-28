Türkiye'nin ikinci viyadüğünü Başbakan Yıldırım açacak

AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, "Karaağaç Köprüsü hem ağır taşıtların ulaşımını hemde Trakya'yı Balkanlar'a ve Avrupa'ya bağlanma konusunda çok önemli bir vazife yerine getirecek. Köprünün uzunluğu yaklaşık bin 947 metre, yani 2 kilometreye yakın bir viyadük bu. Önemli bir yatırım. Türkiye'nin en büyük ikinci viyadüğü." dedi.

Akmeşe yaptığı açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım'ın 30 Mart Perşembe günü saat 13.00'te İstasyon Meydanı'nda halka sesleneceğini hatırlattı. Başbakan Yıldırım'ın Edirnelilerle buluşacağını belirten Akmeşe, "Tabii bu vesileyle başbakanımız o zaman Ulaştırma Bakanıydı, 22 Şubat 2013'te temelini attığı Karaağaç Köprümüzün açılışı yapılacak. Karaağaç Köprüsü'nün yapılma nedeni, o dönemlerde sel baskınları oluyordu, tarihi köprüler Karaağaç'ta merkezin ulaşımını sağlayamıyordu. Su taşkınlarından dolayı yapıldı." diye konuştu.

"TRAKYA'YI BALKANLAR'A VE AVRUPA'YA BAĞLAYACAK"

Su taşkınlarından bu yana çok süre geçtiğini aktaran Akmeşe, şunları kaydetti: "Köprünün ehemmiyeti daha da arttı. Trakya'yı Avrupa'ya ve Balkanlar'a bağlayacak bir köprü pozisyonuna geldi. Zaten bu süreçte biz Meriç Nehri'nin yatağına da Kanal Projesini yaptık. Su taşkınları inşallah önümüzdeki seneden itibaren Edirne'nin makus talihi olmayacak. Su taşkını olmasını beklemiyoruz, bu sene de olmayacak inşallah. Karaağaç Köprüsü hem ağır taşıtların ulaşımını hem de Trakya'yı Balkanlar'a ve Avrupa'ya bağlama konusunda çok önemli bir vazife yerine getirecek. Köprünün uzunluğu yaklaşık bin 947 metre, yani 2 kilometreye yakın bir viyadük bu. Önemli bir yatırım. Türkiye'nin en büyük ikinci viyadüğü. Ben bu süreçte köprünün Türkiye'ye Edirnelilere ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"TRAFİK YOĞUNLUĞU AZALACAK"

Akmeşe, tarihi köprülerden ağır vasıta geçişinin yasak olduğunu hatırlattı. Bu tür araçların aşağıdan, asker köprüsü denilen noktadan dolaştığını dile getiren Akmeşe, "Karaağaç'ta ulaşım gerçekten sorun oluyor. Bu vesile ile hem ulaşım hem de bilhassa Yunanistan'a bağlantı olarak çok önemli bir görevi yerine getirecek köprümüz. Bu şekilde ulaşımı da kolaylaştıracak. Bilhassa cumartesi ve pazar günleri bizim Karaağaç'ımız mesire yeri, eski tarihi köprülerde trafiği biliyorsunuz, Karaağaç'a gitmek için bir, bir buçuk saat beklemeniz gerekiyor. Bu süreçte köprünün açılmasıyla trafik yoğunluğu da buraya aktarılarak, tarihi köprülerdeki trafik yoğunluğu da azalacak." diye konuştu.