Türkiye’nin ilk 'Atlı Zabıta Birliği' göreve başladı

Hollanda’dan getirilen ve uzun boylarıyla dikkat çeken ‘Friesian’ cinsi 4 attan oluşan zabıta birliği, devriye görevine başladığı Kültür Park’ta vatandaşların ilgisini çekti.

Atların etrafında toplanan vatandaşlar cep telefonlarıyla selfie ve hatıra fotoğrafı çekti. Şehir hayatına uyumlu, sakin yapılarıyla dikkat çeken atlara Meke, Göksu, Apa ve Loras adları verildi.

Şu an da 2 antrenör ve 2 binicisi bulunan atların Türk Yıldızları Parkı, Ladikli Ahmet Hüdai Parkı, Hadimi Parkı, Ecdat Parkı, Mevlana ve Kültür Park’ında devriye görevi yapacağı bildirildi.





Atlarla şehri ve vatandaşları buluşturmak için atlı zabıta birliğinin kurulduğunu vurgulayan yetkililer, ''Atlarımız devriye bölgelerine at taşıma aracıyla nakil ediliyor. Rutin bakım, besleme ve antrenmanlarının teknik personeller tarafından yapılıyor. 45 günde bir atların nalları çıkarılıyor. Tırnakları kesiliyor ve yeni nal ile değiştiriliyor. 180 günde bir ağız ve diş sağlığı kontrolü yapılıyor. Yılda üç defa parazit ilaçları yapılıyor ve periyodik olarak genel sağlık kontrolünden geçiriliyor’’ dedi

























