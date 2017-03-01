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Türkiye’nin ilk 'Atlı Zabıta Birliği' göreve başladı

İlk kez Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan ‘Atlı Zabıta Birliği’ göreve başladı.

01.03.2017 - 15:33
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Hollanda’dan getirilen ve uzun boylarıyla dikkat çeken ‘Friesian’ cinsi 4 attan oluşan zabıta birliği, devriye görevine başladığı Kültür Park’ta vatandaşların ilgisini çekti.

Türkiye’nin ilk 'Atlı Zabıta Birliği' göreve başladı

Atların etrafında toplanan vatandaşlar cep telefonlarıyla selfie ve hatıra fotoğrafı çekti. Şehir hayatına uyumlu, sakin yapılarıyla dikkat çeken atlara Meke, Göksu, Apa ve Loras adları verildi.

Türkiye’nin ilk 'Atlı Zabıta Birliği' göreve başladı

Şu an da 2 antrenör ve 2 binicisi bulunan atların Türk Yıldızları Parkı, Ladikli Ahmet Hüdai Parkı, Hadimi Parkı, Ecdat Parkı, Mevlana ve Kültür Park’ında devriye görevi yapacağı bildirildi.

Türkiye’nin ilk 'Atlı Zabıta Birliği' göreve başladı

Atlarla şehri ve vatandaşları buluşturmak için atlı zabıta birliğinin kurulduğunu vurgulayan yetkililer, ''Atlarımız devriye bölgelerine at taşıma aracıyla nakil ediliyor. Rutin bakım, besleme ve antrenmanlarının teknik personeller tarafından yapılıyor. 45 günde bir atların nalları çıkarılıyor. Tırnakları kesiliyor ve yeni nal ile değiştiriliyor. 180 günde bir ağız ve diş sağlığı kontrolü yapılıyor. Yılda üç defa parazit ilaçları yapılıyor ve periyodik olarak genel sağlık kontrolünden geçiriliyor’’ dedi

Türkiye’nin ilk 'Atlı Zabıta Birliği' göreve başladı

Türkiye’nin ilk 'Atlı Zabıta Birliği' göreve başladı

Türkiye’nin ilk 'Atlı Zabıta Birliği' göreve başladı

Türkiye’nin ilk 'Atlı Zabıta Birliği' göreve başladı

Türkiye’nin ilk 'Atlı Zabıta Birliği' göreve başladı

Türkiye’nin ilk 'Atlı Zabıta Birliği' göreve başladı

Türkiye’nin ilk 'Atlı Zabıta Birliği' göreve başladı

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