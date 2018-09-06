Türkiye'nin ilk Çoban Müzesi'ne yoğun ilgi

Malatya Damızlık, Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın’ın girişimi ile birlik binasında açılan Türkiye’nin ilk Çoban Müzesi ilgi görüyor. Birlik Başkanı İhsan Akın, açıldığı günden bu yana müzeyi yaklaşık 5 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek, "Kırsaldaki hayvancılık en fazla çobanlığı ilgilendiren bir konu. Çoban olmadan işletme kapanabiliyor. Bu nedenle bizde yaklaşık 3 yıldır Çoban Müzesi'ni Türkiye’de ilk defa Malatya’da kısmen birlik binamızda açtık" şeklinde konuştu.

"ÇOBAN MÜZESİNİ ÖNEMSİYORUZ"

Müzenin şimdilik birlik binasında olduğunu ancak yer tahsisi yapılması durumunda başka yere taşıyacaklarını da kaydeden İhsan Akın, "Bizler, bazen çocuklarımız, orta yaşlı diyeceğimiz kesimler kırsaldaki hiçbir şeyi bilmiyor. Peynirin, sütün nereden geldiğini bilmiyor, nasıl yapıldığını bilmiyor. İnsanların en azından, bu çoban müzesini gezerek, bu bilgileri öğrenmesi gerekiyor. Çocuklarımızın çoban ne yapar, ne içer, ne kullanır, nerede yatar gibi soruları bu müzeyi gezerek öğrenebilir. Bu anlamda biz çoban müzesini önemsiyoruz" ifadelerine yer verdi.





MÜZEYE DAİR

Yerel yöneticilerden ve kuruluşlardan da müzelerine destek beklediklerini ifade eden İhsan Akın, "Çoban müzesinde, bir çobanın birebir kullandığı lider koyunun ipinden, döveninden, yem saklama kabından, geçmişteki sabanından, tüfeğinden, el kırıklığından tutun da kavalına kadar hepsi mevcut" diye konuştu.



