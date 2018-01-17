taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.142
USD
3,8240
EURO
4,6757
ALTIN
164,21
PETR
69,1900

Türkiye'nin ilk gezgini: Barış Manço

Dünyada birçok ülkede izlerini bırakan Barış Manço, gezgin yanıyla gençlerin ilham kaynağı oldu.

Haber Merkezi | 17.01.2018 - 11:44..
  1. Haberler
  2. Seyahat

Ülkemizin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan biri olan Barış Manço, uzun saçıyla, meşhur yüzükleriyle, birbirinden eğlenceli şarkılarıyla genç, yaşlı, çocuk herkesin beğenisini topladı.

Bizler Manço'yu besteci, şarkı sözü yazarı, yazar, müzisyen ve ses sanatçısı olarak biliriz, fakat o aynı zamanda bir gezgin.

Türkiye'nin ilk gezgini: Barış Manço

DÜNYA TURU PROGRAMI

Barış Manço, gezi belgeseli Dönence Dünya Turu programıyla tam 150 ülkeye gitti ve 500 bin km'den fazla yol katetti. Yaşadığı zaman diliminde dünyada en fazla ülkeyi dolaşan Türk vatandaşı oldu.

Ekibiyle birlikte her hafta farklı bir ülkeye gider, o ülkenin kültürünü, tarihini kendine has üslubuyla anlatırdı.

Türkiye'nin ilk gezgini: Barış Manço

Barış Manço, gittiği ülkeler ve şehirler hakkında verdiği bilgilerle izleyicilerini bilinçlendirdi ve yıllarca Türk izleyicisinin dünyaya açılan penceresi oldu.

Günümüzde gezi programı çekenler, biraz Barış Manço'yu örnek alırsa anlayacaklar ki, gezi programı çekmek sadece bir memlekete gidip orada hunharca yemek yemek değildir.

Türkiye'nin ilk gezgini: Barış Manço

GENÇLERİN İLHAM KAYNAĞI

Yüzlerce genci yollara düşüren, gezme, araştırma, farklı kültürleri tanıma aşkını ateşleyen isimdir Barış Manço.

Gezgin yanıyla o dönem gençlerinin ve hatta günümüz gençlerinin ilham kaynağı oldu.

Türkiye'nin ilk gezgini: Barış Manço

GEZERKEN OKUYAN BİLİR

Bitmek bilmeyen tartışma... 'Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı?' Belki saatlerce tartışıp işin içinden çıkamadığımız bu soruya en güzel cevap Barış Manço'dan: “Gezerken okuyan bilir.”

Türkiye'nin ilk gezgini: Barış Manço

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Minik Irmak Cumhurbaşkanını göremeyince ağladı

Minik Irmak Cumhurbaşkanını göremeyince ağladı

145
Komandoların Afrin'e uğurlandığı anlar

Komandoların Afrin'e uğurlandığı anlar

321
CHP Kanal İstanbul projesini engellemek istiyor

CHP Kanal İstanbul projesini engellemek istiyor

220
Sibirya'da çatıdan sarkarken donarak öldü

Sibirya'da çatıdan sarkarken donarak öldü

21
Dünyanın en soğuk köyü Sibirya'da

Dünyanın en soğuk köyü Sibirya'da

45
Afrin'de teröristlerin tünel ağı

Afrin'de teröristlerin tünel ağı

79
Hulusi Akar'dan ABD Genelkurmay Başkanı'na Afrin uyarısı

Hulusi Akar'dan ABD Genelkurmay Başkanı'na Afrin uyarısı

43