Türkiye'nin ilk gezgini: Barış Manço

Ülkemizin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan biri olan Barış Manço, uzun saçıyla, meşhur yüzükleriyle, birbirinden eğlenceli şarkılarıyla genç, yaşlı, çocuk herkesin beğenisini topladı.

Bizler Manço'yu besteci, şarkı sözü yazarı, yazar, müzisyen ve ses sanatçısı olarak biliriz, fakat o aynı zamanda bir gezgin.

DÜNYA TURU PROGRAMI

Barış Manço, gezi belgeseli Dönence Dünya Turu programıyla tam 150 ülkeye gitti ve 500 bin km'den fazla yol katetti. Yaşadığı zaman diliminde dünyada en fazla ülkeyi dolaşan Türk vatandaşı oldu.

Ekibiyle birlikte her hafta farklı bir ülkeye gider, o ülkenin kültürünü, tarihini kendine has üslubuyla anlatırdı.

Barış Manço, gittiği ülkeler ve şehirler hakkında verdiği bilgilerle izleyicilerini bilinçlendirdi ve yıllarca Türk izleyicisinin dünyaya açılan penceresi oldu.

Günümüzde gezi programı çekenler, biraz Barış Manço'yu örnek alırsa anlayacaklar ki, gezi programı çekmek sadece bir memlekete gidip orada hunharca yemek yemek değildir.

GENÇLERİN İLHAM KAYNAĞI

Yüzlerce genci yollara düşüren, gezme, araştırma, farklı kültürleri tanıma aşkını ateşleyen isimdir Barış Manço.

Gezgin yanıyla o dönem gençlerinin ve hatta günümüz gençlerinin ilham kaynağı oldu.

GEZERKEN OKUYAN BİLİR

Bitmek bilmeyen tartışma... 'Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı?' Belki saatlerce tartışıp işin içinden çıkamadığımız bu soruya en güzel cevap Barış Manço'dan: “Gezerken okuyan bilir.”