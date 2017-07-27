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Türkiye'nin ilk güneş enerjili otogarı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk kez uyguladığı sistemle, üretilen enerjiyi satarak gelir elde edecek.

27.07.2017 - 12:48
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Çevreye zarar vermeyen, yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması amacıyla çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi'nin, Diyarbakır Şehirlerarası Terminal İşletmeleri'nin (DİŞTİ) açık otoparkında inşa ettiği GES Projesi tamamlandı.

Otogarın enerji ihtiyacının GES'ten karşılanmasının yanı sıra, fazladan üretilen enerji de Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne (DEDAŞ) satılacak.

GÜNEŞ PANELLERİ KURULDU

Projenin yapımına, 25 Ekim 2016'da görevden alınan ve tutuklanan DBP'li Belediye Başkanı Gültan Kışanak döneminde 27 Haziran 2016'da başlandı. 2 Kasım 2016'da atanan Kayyum Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın devam ettirdiği Türkiye'nin en büyük güneş enerjili otoparkı olan proje kapsamında, her biri 265 watt gücünde 2 bin 460 güneş paneli kuruldu.

Türkiye'nin ilk güneş enerjili otogarı

GES Projesiyle birlikte toplam alanı 5 bin 750 metrekare olan açık otopark, çelik konstrüksiyonlar döşenerek kapalı otopark görünümüne kavuşturuldu. Projenin tamamlanmasıyla otopark alanına aynı anda 18 şehirlerarası otobüs, 12 minibüs ve 132 misafir araç park edebilecek.

'DİYARBAKIR GÜNEŞ AÇISINDAN ZENGİN'

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı Ramazan Savaş, projede en büyük amaçlarının yenilenebilir enerji konusunda Diyarbakır'ı ve Büyükşehir Belediyesi'ni daha aktif hale getirmek olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin ilk güneş enerjili otogarı

Diyarbakırın, güneş açısından çok zengin bir kent olduğunu vurgulayan Savaş, Türkiye'in ilk GES'li otogar projesini hayata geçirmekten büyük mutluluk yaşadıklarını kaydetti.

'4 YILDA KENDİNİ AMORTİ EDECEK'

GES'in 3 milyon 900 bin liraya mal olduğunu ve 600 kilowatt/saat elektrik elde edileceğini kaydeden Ramazan Savaş, "Otogarın enerji ihtiyacının fazlası enerjiyi DEDAŞ'a satacağız. Bir anlamda para da kazanmış olacağız. Bu projede belediye olarak yıllık 980 bin lira kazanmayı planlıyoruz. Bu proje 3 milyon 900 bin liraya mal oldu. Biz bunu 4 yılda amorti etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Türkiye'nin ilk güneş enerjili otogarı

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı Ramazan Savaş, Karacadağ bölgesinde belediyeye ait 50 dönümlük arazide de güneş panalleri kurarak enerji elde etmeyi planladıklarını, yeni alanlar için de çalışma yaptıklarını kaydetti.

Savaş şöyle konuştu: "Vahşi depolama alanlarımızda biyogaz tesisi kurmayı planlıyoruz. Vahşi depolama alanında biriken metan gazlarını santrale aktarıp oradan enerji elde edeceğiz. diğer ilçelerimizde uygun bulduğumuz yerlerde projelerimizi hayata geçireceğiz. Çünkü yenilenebilir enerji, geleceğin enerjisidir. Otogardaki bu tesis, 564 bin kilogram karbont salımını engellemiş oldu. Bir yandan da bu projelerin çevreci kimliği vardır."

Türkiye'nin ilk güneş enerjili otogarı

Türkiye'nin ilk güneş enerjili otogarı

Türkiye'nin ilk güneş enerjili otogarı

Türkiye'nin ilk güneş enerjili otogarı

Türkiye'nin ilk güneş enerjili otogarı

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