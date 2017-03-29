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Türkiye'nin ilk 'Havarayı' İstanbul'da başlıyor

Sefaköy-Halkalı-Başakşehir hattına yapılacak havaray için ihaleyi kazanan firma belli oldu.

29.03.2017 - 13:25
  1. Haberler
  2. Projeler

Alarko Holding bağlı ortaklığı Alsim Alarko, İstanbul Büyükşehir Belediyesi/Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü'nün açmış olduğu "Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı İnşaat, Elektro-Mekanik, İnce İşler ve Araç Alımı" ihalesini kazandı.

1 MİLYAR 292 MİLYON BEDELLE YAPILACAK

İhalede en düşük teklifi veren Alsim Alarko bu işi KDV hariç 1.292.000.000 TL bedelle yapacak.

2019'DA HİZMET VERMESİ BEKLENİYOR

Küçükçekmece-Sefaköy-Başakşehir arasında yapılacak olan havaray ihalesi tamamlanarak sözleşme aşamasına gelindi. İnşaatın Nisan ayı içinde başlaması planlanıyor. Havarayın 2019 yılının ilk aylarında hizmete alınması planlanıyor.

Türkiye'nin ilk 'Havarayı' İstanbul'da başlıyor

SAYILARLA İLK HAVARAY

Güzergah: Küçükçekmece Sefaköy-Başakşehir
Hat uzunluğu: 15 km.
Yolculuk Süresi: 27 Dk
Yolcu Kapasite: 15 bin (tek yön/saat)
İstasyonlar: Sefaköy, Armoni Park, Borusan, Sanayi, Gümrük Yolu, Halkalı Merkez, Toki-1, Toki-2, Arena Park(Atakent), Masko, Ziya Gökalp, Atatürk Oto Sanayi 1, Atatürk Oto Sanayi 2, Başakkonutları, Onurkent, Oyakkent istasyonundan geçerek Fatih Terim Stadyumu istasyonunda son bulacak.
30 dizi/set Havaray aracı ile hizmet verilecek.
Güzergâh üzerinde; Kirazlı - Halkalı Metro Hattı ile Halkalı Merkez İstasyonu'nda Yenikapı - İncirli - Sefaköy - Beylikdüzü Metro Hattı ile Sefaköy İstasyonu'nda Mahmutbey - Bahçeşehir - Esenyurt Metro Hattı Arena Park İstasyonu'nda Otogar - Bağcılar - Başakşehir Metro Hattı ile Başakşehir Konutları Metro İstasyonu'ndan Diğer Raylı Sistem hatları ile entegrasyon sağlanacak.

Türkiye'nin ilk 'Havarayı' İstanbul'da başlıyor

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