Türkiye'nin ilk 'Havarayı' İstanbul'da başlıyor

Alarko Holding bağlı ortaklığı Alsim Alarko, İstanbul Büyükşehir Belediyesi/Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü'nün açmış olduğu "Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı İnşaat, Elektro-Mekanik, İnce İşler ve Araç Alımı" ihalesini kazandı.

1 MİLYAR 292 MİLYON BEDELLE YAPILACAK

İhalede en düşük teklifi veren Alsim Alarko bu işi KDV hariç 1.292.000.000 TL bedelle yapacak.

2019'DA HİZMET VERMESİ BEKLENİYOR

Küçükçekmece-Sefaköy-Başakşehir arasında yapılacak olan havaray ihalesi tamamlanarak sözleşme aşamasına gelindi. İnşaatın Nisan ayı içinde başlaması planlanıyor. Havarayın 2019 yılının ilk aylarında hizmete alınması planlanıyor.

SAYILARLA İLK HAVARAY

Güzergah: Küçükçekmece Sefaköy-Başakşehir

Hat uzunluğu: 15 km.

Yolculuk Süresi: 27 Dk

Yolcu Kapasite: 15 bin (tek yön/saat)

İstasyonlar: Sefaköy, Armoni Park, Borusan, Sanayi, Gümrük Yolu, Halkalı Merkez, Toki-1, Toki-2, Arena Park(Atakent), Masko, Ziya Gökalp, Atatürk Oto Sanayi 1, Atatürk Oto Sanayi 2, Başakkonutları, Onurkent, Oyakkent istasyonundan geçerek Fatih Terim Stadyumu istasyonunda son bulacak.

30 dizi/set Havaray aracı ile hizmet verilecek.

Güzergâh üzerinde; Kirazlı - Halkalı Metro Hattı ile Halkalı Merkez İstasyonu'nda Yenikapı - İncirli - Sefaköy - Beylikdüzü Metro Hattı ile Sefaköy İstasyonu'nda Mahmutbey - Bahçeşehir - Esenyurt Metro Hattı Arena Park İstasyonu'nda Otogar - Bağcılar - Başakşehir Metro Hattı ile Başakşehir Konutları Metro İstasyonu'ndan Diğer Raylı Sistem hatları ile entegrasyon sağlanacak.