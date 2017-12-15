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Türkiye'nin ilk sürücüsüz metro hattının detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete açılacak olan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı'nın Üsküdar-Ümraniye etabının detayları belli oldu.

DHA | 15.12.2017 - 14:16..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın Üsküdar Meydanı'nda açılışı gerçekleşecek Türkiye'nin ilk sürücüsüz metro hattı olarak tasarlanan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı'nın 20 kilometre uzunluğunda ve 16 istasyondan oluşacağı belirtildi. İlk etabı açılacak 10,5 kilometrelik hat üzerinde, 9 istasyon yer alıyor. İstasyonlar arasında; Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Bulgurlu, Ümraniye, Çarşı ve Yamanevler durakları bulunuyor.

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metro hattının detayları belli oldu

GÜNDE 700 BİN YOLCU TAŞINACAK

İBB'nin açıklamasında, Üsküdar-Ümraniye metro hattının günde 700 bin yolcu taşıyacağı belirtildi. Kalan 7 istasyonun ise 2018'in haziran ayında açılması planlandı. Metro hattı ile birlikte, Üsküdar istasyonundan Marmaray'a ve diğer metro hatlarına aktarma yapılmasını sağlayacak. Metro hattı, Altunizade istasyonunda metrobüs ile entegre olacak.

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu- VİDEO

ATATÜRK HAVALİMANI-SANCAKTEPE ARASI 71 DAKİKAYA DÜŞECEK

Metro hattı ile Sancaktepe'den Üsküdar 27, Ümraniye 15,5, Kartal 62, Yenikapı 39, Taksim 47, Hacıosman 71, Atatürk Havalimanı 71 ve Olimpiyat Stadı ise 81 dakika sürecek.

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metro hattının detayları belli oldu

CHP'LİLERDEN İBB MECLİSİ'NDE TOPBAŞ SORUSU

Bu arada, İBB Meclisi'nin Aralık ayı toplantısının bugünkü oturumunda, CHP'li meclis üyesi Hakkı Sağlam, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı'nın zamanında bitirilmediğini söyledi. Sağlam, "Ağustos 2015'te açılacağı ifade edilen metro hattı, 28 ay süre geçmesine rağmen açılmadı. 112 milyon avro tutarında ihale bedeli artışı ve borçlanmaya gidilmesi söz konusu. Bunun gerekçesi nedir? Kadir Topbaş'ın kişisel bir kusuru var mıdır?" diye sordu.

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metro hattının detayları belli oldu

CHP'lilere cevap veren AK Parti Grup Başkan Vekili Yardımcısı Faruk Aydın ise "Bu İstanbul için çok önemli bir metro hattı. Metro sürücüsüzdür ve yer altındadır. Test sürüşleri bile uzun zamandır devam ediyor." dedi.

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metro hattının detayları belli oldu

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