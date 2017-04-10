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Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu yarın hizmete giriyor

Akıllı Metro Projesi; Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy ve Sancaktepe bölgelerinden oluşacak.

10.04.2017 - 15:41
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Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu yarın hizmete giriyor

Akıllı Metro Projesi; 16 istasyondan oluşacak ve ilk durağı Üsküdar olacak. Hat Marmaray- Üsküdar ile entegre edilecek.

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu yarın hizmete giriyor

Metro hattı, Avrupa ile Asya arasında rahat ulaşımı da sağlayacak. Aynı zamanda Altunizade İstasyonu ile Metrobüs’e, tüm istasyonlarda da karayolu toplu taşıma sistemlerine erişim imkanı sağlayacak. Sancaktepe-Çekmeköy’den Üsküdar 27 dakika, Kartal 59 dakika, Yenikapı 36 dakika, Taksim 44 dakika, Atatürk Havalimanı ise 68 dakika olacak.

16 İSTASYON YER ALACAK

Güzergah uzunluğu 20 km ve hatta Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Bulgurlu, Ümraniye, Çarşı, Yamanevler, Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, İmam Hatip Lisesi, Dudullu, Necip Fazıl, Çekmeköy-Sancaktepe olmak üzere 16 istasyon yer alıyor.

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu yarın hizmete giriyor

SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLAR KULLANILACAK

Raylarda otomatik ve sürücüsüz araçlar kullanılacak. Saatte tek yönde 65 bin yolcu taşınması planlanıyor. Altunizade İstasyonu'nda metrobüsten metro hattına yolcu geçişi sağlanacak. Dudullu İstasyonunda planlama aşamasında bulunan Bostancı - Dudullu Hattı ile ortak bir istasyon yapısı oluşturulacak.

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