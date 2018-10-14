Türkiye'nin ilk 'Yöresel Ürünler Üretim Merkezi' açıldı

Sakarya'nın Geyve Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Geleneksel Geyve Ayva Festivali kapsamında açılışı gerçekleştirilen Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi, vatandaşların akınına uğradı. Yöresel ürünleri satın almak isteyen vatandaşlar, merkez önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

BAŞKAN KAYA REÇEL HAZIRLADI

Geleneksel Geyve Ayva Festivali eğlenceli görüntülere sahne olurken, festival kapsamında açılışı gerçekleştirilen Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi, davetlilerin ve vatandaşların akınına uğradı. Geyve ve çevresinde yetişen meyve ve sebzelerden yapılan çok sayıda ürün kısa sürede tükenirken programa katılan Vali İrfan Balkanlıoğlu ve Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, üretim tesisinde geleneksel yöntemlerle hazırlanan reçeli pişirdi.

AÇILIŞA ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Merkezin açılış programına, Vali İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ile çok sayıda belediye başkanı, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Açılış programında konuşan Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, “Bugün bu merkezimizin açılışında bizlere katkı sağlayan Valimiz İrfan Balkanlıoğlu’na, İl Başkanımız Fevzi Kılıç’a, tüm Geyvelilere ve desteğini bizlerden esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ederken, buranın oluşmasında büyük emekleri bulunan 2 değerli dostum Sevilay Çınar ve Dilek Arıcanlı’ya şükranlarımı sunuyorum” dedi.

YEREL ÜRÜNLERİN İŞLENMESİNDE TÜRKİYE’DE BİR İLK

Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdikleri belirten Başkan Kaya, “Burada bir ilki gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu tesiste geleneksel yöntemlerle 40 kadın kardeşimiz Geyve’de yetişen tüm ürünleri işleyecek. Bu tesis gerçekten Türkiye’nin gündemine oturdu. 2009 yılında çöp döküm sahası olan bu alan 12 bin metrekarelik harika bir merkez oldu. Sosyal tesis olan bu alan yaz ve kış aylarında vatandaşlarımıza hizmet verecek. Kadının olduğu yer bizim için oldukça değerli. Ocak ayında yine Geyve Belediyesi tarafından hazırlanan projeyle ilçemizden geçen Sakarya Nehri’nde Osmanlı Kayıkları gezdireceğiz” ifadelerini kullandı.

KADIN İŞ GÜCÜ YERLİ ÜRETİME KAZANDIRILACAK

“Kadınımızın toplumuzda çalışarak kendi ayakları üzerinde durması gerekiyor” diyerek sözlerine devam eden Başkan Kaya; “Son 7 ay içerisinde 57 kadın kardeşimiz Geyve Belediyesi’nde işe alındı. Bu merkezde çalışan kadın kardeşlerimizin gözünde biz o ışığı gördük. Dün gece 12’de buradan ayrıldığımda o kardeşlerimiz hala burada çalışmaya devam ediyorlardı. Bu tesis Geyve çiftçisinin ürettiği ürünlerin heba olmasını önleyecek bir tesis. 2014 yılında başlattığımız yürüyüşle yeni markamız ‘Geyva’ için önemli. Önce Türkiye’de, ardından da dünyanın büyük şehirlerinde ‘Geyva’ markasını görmeyi planlıyoruz. Biz bugün yeni olabiliriz ancak hedefimiz gerçekten belli, biz Geyva’yı ve Geyve ilçemizi dünyaya duyuracağız” şeklinde konuştu.

ÖRNEK PROJE

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya’nın ardından davetlilere hitap eden AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, “Geçtiğimiz gün İzmir’de gerçekleştirilen bir toplantıda yabancı politikacılara Sakarya’yı şöyle anlattım; ‘Hem gölü, hem denizi, hem nehri var. Hem dağı, hem ovası, hem yaylası var ve öyle bir şehir ki ne ekersen biter’ dedim. Önümüzdeki dönemde o politikacıları da burada misafir edeceğiz. Bu çok güzel bir proje, burada yetişen bir meyvenin marka değeri taşıyor olması ve Türkiye’den sonra tüm dünyaya bunun tanıtılacak olması çok anlamlı. Burada kadınların çalışıyor olması çok güzel ve Türkiye’ye örnek bir proje. Biz Türkiye’ye bunu tanıtacağız” dedi.