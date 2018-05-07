Türkiye'nin ilk yumurta müzesi gün sayıyor

Afyonkarahisar'da bu ay içinde hizmete girecek Türkiye'nin ilk 'Yumurta ve Sanatları Merkezi'nde, hem farklı türlerden hayvanların yumurtaları hem de sanat eseri haline getirilmiş yumurtalar izlenime sunulacak.

Türkiye'nin önemli yumurta üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'daki merkez, bu alanda dünyanın 6'ncı, Türkiye'nin ise ilk müzesi olacak.

"BU TÜRKİYE'DE BİR İLK"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, "Proje devlet-özel sektör iş birliğiyle gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Yumurta ve Sanatları Merkezi Türkiye'de bir ilk. Bu anlamda çok ilgi çekeceğini düşünüyoruz. Müzemizde iki bakış açısı söz konusu. İlki yumurtalarla, diğeri yumurta sanatlarıyla ilgili. Ülkemizin 37 şehrindeki 22 üreticiden 240 farklı ırktan yumurtalar burada sergileniyor. Yine 9 sanatçımız, yumurta sanatlarıyla ilgili eserlerini bize gönderdi. 100 civarında sanat eserine dönüşmüş yumurta burada sergileniyor. 300'ün üzerinde farklı çeşitte yumurtayı burada" dedi.

"TURİZME CİDDİ KATKI SAĞLAYACAK"

Müzenin farklı konseptiyle yoğun ilgi görmesini beklediklerini vurgulayan Mehmet Tanır, "Dünyada 5 ülkede yumurta müzesi bulunuyor. Romanya, Ukrayna, Avusturya'daki müzelerde paskalya tipi yumurtalar sergiliyorlar. ABD ve Çin'de ise bizim müzemizdeki tarzda doğal yumurtalar sergileniyor. Afyonkarahisar'daki müzemizin hepsinden daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Merkezimiz müze formatında hazırlandı. Afyonkarahisar'da turizme ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.