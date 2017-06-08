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Türkiye'nin Katar'daki askeri üssü

Krizin odağındaki ülke olan Katar'da bulunan Türk askeri üssünden, görüntüler ortaya çıktı.

08.06.2017 - 08:35
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Körfez ülkelerinin tecrit politikası uyguladığı Katar ile 2 yıl önce varılan anlaşma sonucu, Türk askeri başkent Doha’daki ‘El Rayyan Üssü’nde bulunuyor. Zırhlı birliklerle 94 askerin konuşlandığı üs, denizden ve havadan lojistik desteğe müsait.

GÖZLER TÜRKİYE'NİN ÜSSÜNDE

Suudi arabistan’ın öncülüğünde 7 ülkenin Katar’a yaptırım kararıyla patlak veren krizde gözler, Türkiye’nin El Rayyan Üssü’ne çevrildi. Katar’la görüşmeleri 2014’te başlayan ve Mart 2015’te anlaşması onaylanan başkent Doha’daki üsse ilk asker sevkıyatı, Ekim 2015’te yapıldı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Nisan 2016’da bu üssü ziyaret etti.

Türkiye'nin Katar'daki askeri üssü

KATAR ASKERLERİ EĞİTİLİYORDU

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre Tarık bin Ziyad Taburu içinde yer alan TSK Kara Unsur Komutanlığı’nda, başlangıçta 130 asker ve zırhlı araçlar bulunuyordu. Türk birliğinin ana görevi Katar askerlerinin eğitimiydi ancak bölgede yaşanabilecek krizlere müdahale edebileceği de belirtilmişti.

3 bin kişi kapasiteli üsteki Türk askeri sayısı şu anda 94’e düşmüş durumda.

Türkiye'nin Katar'daki askeri üssü

ÖNGÖRÜLER ÇIKTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun geçen yıl 1 Kasım’da ziyaret ettiği üs ziyaret sırasında görüntülenmişti.

Türkiye’nin son yıllardaki en büyük askeri ve diplomatik başarılarından biri olan Katar üssü, kara birliği barındırmasına rağmen, denizden ve havadan da lojistik desteğe müsait.

Libya, Mısır, Irak ve Suriye’de çekişmelerin ortasında kalan; siyasi, diplomatik ve askeri açıdan kayıplar yaşayan Türkiye, sahada operasyona çıkınca Suriye’de işi dengelemeye, denklemi tersine çevirmeye başladı. Katar’a ambargo başlayınca Türkiye’nin 3 yıl önce adım attığı, Katar üssü konusundaki öngörüleri de doğru çıktı. Katar’da diplomatik, askeri, siyasi akıl yürütme, kademelenme ve sıralanma sonuç verdi.

Türkiye'nin Katar'daki askeri üssü

CENTCOM OPERASYONLARINA CEVAP

ABD Merkezler Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 401. Saha Destek Tugayı’nı 2 bin 490 konteyner ile Kuveyt Limanı’na götürüp Kuzey Irak’a ve Kuzey Suriye’ye yerleşince, Türk Silahlı Kuvvetleri de Katar’daki üsse konuşlanmaya başladı. siyaset kurumu ile TSK, Katar’daki üs konusunda tam uyum içinde çalıştı.

Hükümet ile TSK’nın eşgüdümlü ve uyum içinde hareket etmesi, bugün ihtiyaç duyulan üssün ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Libya krizinde 1 hafta içinde 30 bin sivilin tahliye edilmesinde Türkiye’yi zora sokan durumun burada yaşanması söz konusu olmayacak. Türkiye, krizin tırmanması durumunda sahada da Katar’ı yalnız bırakmayacak ve Katar’ın bekâsı için gereken her türlü desteği verecek.

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