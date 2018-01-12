taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.984
USD
3,7803
EURO
4,5626
ALTIN
161,47
PETR
68,9700

Türkiye'nin illere göre kitap okuma oranları

Kitap satış noktası İdefix, illere göre Türkiye'nin kitap okuma oranlarını açıkladı. Buna göre en çok kitap okuyan il 2,08 oran ile Ankara olurken, ikinci sırayı da 1,92 endeksle İstanbul aldı.

Haber Merkezi | 12.01.2018 - 11:04..
  1. Haberler
  2. Kitap
Türkiye'nin illere göre kitap okuma oranları

Hepimiz Türkiye kitap okuymuyor diye yakınıyoruz. Yapılan onca fuarlara, tanıtımlara, baskı üstüne baskı yapan kitaplara rağmen okuma oranımız ne yazık ki artış göstermiyor.

Batı'dan Doğu'ya doğru gidildikçe okuma oranındaki gösterge de değişkenlik gösteriyor. Onlayn kitap satış sitesi İdefix, yaptığı araştırma sonucunda Türkiye'nin il il, bölge bölge okuma haritasını çıkarttı.

İLLERİN OKUMA ORANLARI

Kitap tutkunlarının idefix.com üzerinden son 6 ayda gerçekleştirdikleri siparişler göz önüne alınarak hazırlanan okuma listesi, Türkiye’nin detaylı okuma haritasını ortaya çıkarıyor. İl il okuma oranları, bölge ve şehirlerin okuma sıralaması ve farklı şehirlerdeki okuyucuların daha çok hangi yazarları seçtiği gibi bilgilere bu kapsamlı çalışma sayesinde kolaylıkla ulaşılabiliyor.

Türkiye'nin illere göre kitap okuma oranları

İdefix Türkiye okuma endeksi; (bir şehre satılan kitap sayısı/ son altı ayda satılan kitap adedi), (Şehrin nüfusu / Türkiye Nüfusu) hesaplaması ile elde ediliyor. Bu sayede gerçekçi ve kapsamlı bir okuma haritası çıkarabilmek mümkün oluyor. Şehirlerin toplam sıralama içerisindeki yeri ve okuma alışkanlıkları da harita üzerinden kolaylıkla takip edilebiliyor.

EN ÇOK ANKARA OKUYOR

Okuma endeksi sonucunda 2,08 okuma endeksi ile Ankara, Türkiye’nin en çok kitap okuyan şehirleri listesinde başı çekiyor. Ankara’yı 1,92 okuma endeksi ile İstanbul takip ediyor. Listenin 3. sırasında ise 1,54 okuma endeksiyle Eskişehir bulunuyor. İzmir, Tunceli, Muğla, Çanakkale, Karabük, Kocaeli ve Kırklareli de sırasıyla en çok kitap okuyan 10 şehir arasında yer alıyor.

Türkiye'nin illere göre kitap okuma oranları

BÖLGELERE GÖRE KİTAP OKUMA ORANLARI

Ege, Marmara, Akdeniz Bölgeleri ve Anadolu Bölgesinin batı bölümü en çok kitap okuyan yerler olarak dikkat çekiyor. İç Anadolu Bölgesinin belli bölümleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu’daki şehirlerin önemli bir kısmı daha az kitap okuyor. Bu bölümde bulunan Şanlıurfa, Yozgat, Diyarbakır ve Siirt gibi illerin büyük bir çoğunluğu okuma endeksi anlamında diğer şehirlerin altında kalıyor.

Türkiye'nin illere göre kitap okuma oranları

 

Türkiye'nin bölge bölge kitap okuma haritası

TERCİH EDİLEN YAZARLAR VE YAYINEVLERİ

Stefan Zweig, Zülfü Livaneli ve Yuval Noah Harari, birçok şehirde en çok sevilen yazarlar arasında bulunuyor. Sabahattin Ali, Yaşar Kemal ve Jules Verne gibi isimler de okurlar tarafından sevilen diğer yazarlar arasında öne çıkıyor.

İş Bankası Kültür Yayınları, Can Yayınları ve Yapı Kredi Yayınları da en çok tercih edilen yayınevleri arasında dikkat çekiyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

İlginizi Çekebilir
Raflarda yerin alan kitaplar
Kitap raflarında yerini alan kitaplar, okuyucularla tanışmayı bekliyor.
Umberto Eco’nun başyapıtı: Gülün Adı
İtalyan yazar Umberto Eco’nun ilk romanı olma özelliği taşıyan ‘Gülün Adı’ kilise ve imparator arasındaki anlaşmazlığı konu edinirken, işlenen cinayetler ise büyük bir gizemi oluşturur.
Yordam Kitap'tan dört yeni yapıt
Yordam Kitap 2018'de ilk kitaplarını okuyucularıyla tanıştırdı.
Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan kadın yazarlar
Edebiyat alanında verilen en prestijli ödül olan Nobel Edebiyat Ödülü'nü almaya hak kazanan kadın yazarlar.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hükümet AYM'yi yetkisini aşmakla suçluyor

Hükümet AYM'yi yetkisini aşmakla suçluyor

167
CHP'li vekilin teklifi: Hakan Şükür için KHK çıkarılsın

CHP'li vekilin teklifi: Hakan Şükür için KHK çıkarılsın

119
Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

39
1823 FETÖ mağduru göreve iade edildi

1823 FETÖ mağduru göreve iade edildi

43
Yeni KHK ile 262 kişi ihraç edildi

Yeni KHK ile 262 kişi ihraç edildi

32
697 sayılı KHK Resmi Gazete'de

697 sayılı KHK Resmi Gazete'de

33
İsrail'de gözaltına alınan Türk serbest kaldı

İsrail'de gözaltına alınan Türk serbest kaldı

64
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM