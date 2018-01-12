Türkiye'nin illere göre kitap okuma oranları

Hepimiz Türkiye kitap okuymuyor diye yakınıyoruz. Yapılan onca fuarlara, tanıtımlara, baskı üstüne baskı yapan kitaplara rağmen okuma oranımız ne yazık ki artış göstermiyor.

Batı'dan Doğu'ya doğru gidildikçe okuma oranındaki gösterge de değişkenlik gösteriyor. Onlayn kitap satış sitesi İdefix, yaptığı araştırma sonucunda Türkiye'nin il il, bölge bölge okuma haritasını çıkarttı.

İLLERİN OKUMA ORANLARI

Kitap tutkunlarının idefix.com üzerinden son 6 ayda gerçekleştirdikleri siparişler göz önüne alınarak hazırlanan okuma listesi, Türkiye’nin detaylı okuma haritasını ortaya çıkarıyor. İl il okuma oranları, bölge ve şehirlerin okuma sıralaması ve farklı şehirlerdeki okuyucuların daha çok hangi yazarları seçtiği gibi bilgilere bu kapsamlı çalışma sayesinde kolaylıkla ulaşılabiliyor.

İdefix Türkiye okuma endeksi; (bir şehre satılan kitap sayısı/ son altı ayda satılan kitap adedi), (Şehrin nüfusu / Türkiye Nüfusu) hesaplaması ile elde ediliyor. Bu sayede gerçekçi ve kapsamlı bir okuma haritası çıkarabilmek mümkün oluyor. Şehirlerin toplam sıralama içerisindeki yeri ve okuma alışkanlıkları da harita üzerinden kolaylıkla takip edilebiliyor.

EN ÇOK ANKARA OKUYOR

Okuma endeksi sonucunda 2,08 okuma endeksi ile Ankara, Türkiye’nin en çok kitap okuyan şehirleri listesinde başı çekiyor. Ankara’yı 1,92 okuma endeksi ile İstanbul takip ediyor. Listenin 3. sırasında ise 1,54 okuma endeksiyle Eskişehir bulunuyor. İzmir, Tunceli, Muğla, Çanakkale, Karabük, Kocaeli ve Kırklareli de sırasıyla en çok kitap okuyan 10 şehir arasında yer alıyor.





BÖLGELERE GÖRE KİTAP OKUMA ORANLARI

Ege, Marmara, Akdeniz Bölgeleri ve Anadolu Bölgesinin batı bölümü en çok kitap okuyan yerler olarak dikkat çekiyor. İç Anadolu Bölgesinin belli bölümleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu’daki şehirlerin önemli bir kısmı daha az kitap okuyor. Bu bölümde bulunan Şanlıurfa, Yozgat, Diyarbakır ve Siirt gibi illerin büyük bir çoğunluğu okuma endeksi anlamında diğer şehirlerin altında kalıyor.





Türkiye'nin bölge bölge kitap okuma haritası

TERCİH EDİLEN YAZARLAR VE YAYINEVLERİ

Stefan Zweig, Zülfü Livaneli ve Yuval Noah Harari, birçok şehirde en çok sevilen yazarlar arasında bulunuyor. Sabahattin Ali, Yaşar Kemal ve Jules Verne gibi isimler de okurlar tarafından sevilen diğer yazarlar arasında öne çıkıyor.

İş Bankası Kültür Yayınları, Can Yayınları ve Yapı Kredi Yayınları da en çok tercih edilen yayınevleri arasında dikkat çekiyor.

Ergül Tosun

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