taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
119.648
USD
3,7347
EURO
4,6476
ALTIN
163,80
PETR
70,9400

Türkiye'nin kullandığı tanklar Almanya'nın gündeminde

Alman Sözcü Neumann, Zeytin Dalı Harekatı'nda Türkiye'nin hangi tankı kullanacağına karışamayacaklarını söyledi.

Haber Merkezi | 25.01.2018 - 07:15..
  1. Haberler
  2. Gündem
Türkiye'nin kullandığı tanklar Almanya'nın gündeminde

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'deki teröristlere büyük darbeler vurması Alman medyasında geniş yer buldu.

Alman Haber Ajansı'nda çıkan haberde, Türkiye'nin Alman tanklarını Suriye'de kullanmaması gerektiği istendi.

ALMAN SÖZCÜ: TÜRKLERE KARIŞAMAYIZ

Terör örgütü YPG'de büyük bir sevince neden olan Almanlar, bu konuda kısa sürede fikir değiştirdi.

Yaşanan tartışmalar, Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Holger Neumann'a soruldu.

Neumann, Zeytin Dalı Harekatı'nda Alman üretimi Leopard tanklarının kullanılmasına karışamayacaklarını ifade etti.

Almanya tankların kullanımını engellemek istiyor haberi

Türkiye'nin kullandığı tanklar Almanya'nın gündeminde

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump’a inat Türk jetleri Münbiç’teki YPG’lilere bomba yağdırdı

Trump’a inat Türk jetleri Münbiç’teki YPG’lilere bomba yağdırdı

153
Beyaz Saray'ın iki yüzlü 'kaygı' açıklaması yalanlandı

Beyaz Saray'ın iki yüzlü 'kaygı' açıklaması yalanlandı

54
Doğu Perinçek: PKK teslim olmayı tartışıyor

Doğu Perinçek: PKK teslim olmayı tartışıyor

154
Hatay ve Tokat'ta annelerden Mehmetçik'e dolma ve içlik

Hatay ve Tokat'ta annelerden Mehmetçik'e dolma ve içlik

93
Real Madrid Leganes'e elendi

Real Madrid Leganes'e elendi

6
Katar'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Katar'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

21
Türkiye'nin kullandığı tanklar Almanya'nın gündeminde

Türkiye'nin kullandığı tanklar Almanya'nın gündeminde

25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM