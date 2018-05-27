Türkiye'nin Maldivleri yaza hazır

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan, beyaz kumsalı ve suyunun berraklığıyla Maldiv Adaları'na benzetilen Salda Gölü, yaz sezonunda ziyaretçilerini bekliyor.

GÖL ÇEVRESİ YENİLENDİ

Göz kamaştıran güzelliğiyle büyüleyen Salda Gölü, 184 metre derinliğe sahip, 6,8 kilometre eninde, 9,18 kilometre uzunluğunda tektonik bir çukurun üzerinde ve kapalı bir havzada yer alıyor. Göl kenarındaki tabiat parkına yapılan yeni düzenlemeler ve sosyal donatılarla, ziyaretçilerin yeni sezonda daha iyi ağırlanması hedefleniyor.

MARS GEZEGENİNİN YÜZEY ÖZELLİKLERİNE YAKIN

Salda Gölü'nün yapılan çalışmalar sonucu Mars gezegeninin yüzey özelliklerini taşıyan magnezyum yüklü beyaz kayalara sahip olduğunun tespit edildiğini vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil Kamil, "Bu özellikler dünyada iki yerde var, biri Maldivler'de biri de Türkiye'de bulunan Salda Gölü'nde." dedi.

RAMAZAN AYINDA BİLE YOĞUNLUK VAR

Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak Salda Gölü Tabiat Parkı'nda çalışmalar yaptıklarını söyleyen Kamil; "Salda Gölü hem yurt içinden hem de yurt dışından büyük bir beğeni topluyor. Gün geçtikçe ziyaretçi sayısının arttığını görüyoruz. Ramazan ayında olmamıza rağmen belli bir yoğunluk var, Ramazandan sonra okulların da kapanmasıyla birlikte ziyaretçi sayısının daha da artacağını düşünmekteyiz."





Kamil, ziyaretçilerin Salda Gölü doğa harikasını gelip görmelerini, alanı kendi evleri gibi görüp korumalarını beklediklerini sözlerine ekledi.