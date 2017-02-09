Türkiye’nin ‘medyan’ yaş haritası açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi.

2015 yılında 31 olan ortanca yaş, 2016 yılında önceki yıla göre artış göstererek 31,4 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 30,8 iken, kadınlarda 32 olarak gerçekleşti.

Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla 39,6 ile Sinop, 39,1 ile Balıkesir ve 38,8 ile Edirne oldu. Ortanca yaşın en düşük olduğu iller ise sırasıyla 19,5 ile Şanlıurfa ve Şırnak, 20,5 ile Ağrı ve 20,8 ile Siirt oldu.

İLLERE GÖRE MEDYAN YAŞ VERİLERİ

Şanlıurfa 19,5, Şırnak 19,5, Ağrı 20,5, Siirt 20,8, Muş 20,9, Van 21,2, Batman 21,3, Mardin 21,9, Bitlis 22,0, Hakkari 22,3, Diyarbakır 22,8, Iğdır 24,4, Gaziantep 24,5, Kilis 25,8, Kars 25,8, Adıyaman 26,2, Bingöl 26,2, Erzurum 26,9, Kahramanmaraş 27,7, Hatay 28,8, Bayburt 29,3, Osmaniye 29,5, Aksaray 29,7, Niğde 30,3, Konya 30,5, Gümüşhane 30,6, Adana 30,7, Kayseri 30,7, Elazığ 31,0, Malatya 31,4, Ardahan 31,4, Kocaeli 31,4, İstanbul 31,9, Karaman 32,0, Erzincan 32,1, Mersin 32,3, Sivas 32,3, Afyonkarahisar 32,6, Sakarya 32,8, Ankara 33,1, Yozgat 33,2, Düzce 33,2, Tekirdağ 33,3, Antalya 33,4, Nevşehir 33,5, Bursa 33,6, Bilecik 33,9, Tunceli 33,9, Kırıkkale 34,1, Kırşehir 34,4, Samsun 34,5, Trabzon 34,5, Tokat 34,6, Denizli 34,8, Manisa 35,0, Karabük 35,1, Isparta 35,1, Bolu 35,4, Uşak 35,4, Yalova 35,5, Eskişehir 35,5, İzmir 35,7, Rize 35,8, Kütahya 36,0, Çorum 36,3, Ordu 36,4, Aydın 36,5, Amasya 36,6, Zonguldak 36,9, Muğla 37,0, Çankırı 37,1, Burdur 37,4, Bartın 37,6, Kırklareli 38,0, Giresun 38,1, Artvin 38,2, Kastamonu 38,2, Çanakkale 38,5, Edirne 38,8, Balıkesir 39,1, Sinop 39,6

Ortanca yaş, nüfusu oluşturan kişilerin yaşları, küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşı olarak hesaplanıyor. Buna göre, nüfusun yarısı bu yaştan küçük, diğer yarısı da bu yaştan büyük oluyor.