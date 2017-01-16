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Türkiye'nin mega projeleri ders kitaplarına giriyor

3. Havalimanı, Marmaray ve Kanal İstanbul gibi Türkiye'nin dev projeleri coğrafya dersinde öğretilecek.

16.01.2017 - 09:44
  1. Haberler
  2. Emlak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzun süredir üzerinde çalıştığı ilk ve ortaöğretim müfredatını tamamlayarak askıya çıkardı. Akşam'ın haberine göre, yeni öğretim programlarına Türkiye’de çığır açan Marmaray, 3. Havalimanı, Yavuz Sultan Köprüsü gibi projeler eklendi. Müfredat değişikliği kapsamında 9. sınıf coğrafya derslerinde 'İnsanların doğayı kullanma biçimleri' konusu işlenecek.

Türkiye'nin mega projeleri ders kitaplarına giriyor

153 YILLIK HAYAL MARMARAY

Konu örneklendirilirken, İstanbul Boğazı’nı yerin 27 metre altından geçerek 153 yıllık hayalleri gerçekleştiren Marmaray ve Karadeniz’in üstüne denizin doldurulmasıyla kurulan Ordu-Giresun (OR-Gİ) Havalimanı anlatılacak.

10.sınıfta ise 'ulaşım hatlarının bölgesel ve küresel etkileri' işlenecek. Bu kapsamda, dış mihrakların kıskandığı İstanbul’daki 3. Havalimanı projesi anlatılacak. Bu derste öğrencilere Kanal İstanbul Projesi örneği de verilecek.

Türkiye'nin mega projeleri ders kitaplarına giriyor

MİNİK MUCİTLER OKULDA YETİŞECEK

İlk ve ortaokul fen bilimleri müfredatı taslağında da, reform niteliğinde uygulamalar yer alıyor. Öğrenciler, derslere 4. sınıftan itibaren eklenen 'fen ve mühendislik uygulamaları' ünitesiyle bilimsel ve yenilikçi ürün tasarlayacak.

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