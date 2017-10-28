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Türkiye'nin mega projeleri hız kazandı

Türkiye'de bazı projeler hayata geçerken bazılarının inşaatı da devam ediyor.

28.10.2017 - 17:25
  1. Haberler
  2. Projeler
Türkiye'nin mega projeleri hız kazandı

Türkiye'de başarılı projeler, hayata geçerek birçok kişiye hizmet veriyor. Hala devam etmekte olan bazı projeler bulunuyor.

STOKTA BİRÇOK PROJE VAR

Türkiye'nin proje stokunda; Marmaray, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren, İzmit Körfez Geçiş Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kanal İstanbul, Nükleer Santral, İstanbul'a 3. Havalimanı, İstanbul-İzmir Otoyolu, Kars-Bakü-Tiflis demiryolu hattı, 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi, İstanbul-Ankara İzmir gibi projeler yer alıyor.

Türkiye'nin mega projeleri hız kazandı

KANAL İSTANBUL'UN YAPIMINA 2018 YILINDA BAŞLANACAK

Bu projelerin arasında bulunan 'Kanal İstanbul'un yapımına 2018 yılında başlanacak. Proje; 43 kilometre uzunluğunda, 400 metre genişliğinde ve 25 metre derinliğinde olacak ve buradan büyük gemiler bile geçebilecek.

BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİ

Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi, Boğaz'ın 110 metre altında inşa edilecek. Projede 6.5 kilometre uzunluğunda, 2 karayolu ve 1 metro yol bulunacak. Üçüncü havalimanı ve Asya yakasındaki Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Finans Merkezi ile bağlantıları yapılacak.

Türkiye'nin mega projeleri hız kazandı

ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI

150 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak havalimanı tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak. Projenin ilk etabı 018 yılında hizmete sunulacak.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

Proje, dünyada kuleler arasındaki açıklık bakımından en uzun köprü olma özelliğini elinde bulunduracak. Çanakkale Köprüsü inşa edildiğinde Japonya'daki Akashio Köprüsü'nün unvanını elinden alacak.

Türkiye'nin mega projeleri hız kazandı

BAKÜ- TİFLİS- CEYHAN PROJESİ

Bakü-Tiflis- Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Erzurum projeleri ise tamamlanmak üzere. Proje 2017 yılı içerisinde hizmete sunulacak.

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