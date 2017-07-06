Türkiye'nin Milletlerarası anlaşmaları onaylandı

Türkiye ile Ekvator Ginesi arasındaki Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması ve Türkiye ile Sırbistan arasındaki Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının onaylanması hakkındaki kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TİCARİ VE EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ

Türkiye ile Ekvator Ginesi arasındaki anlaşmaya göre, iki ülke uygun tedbirleri almak suretiyle ticari ve ekonomik iş birliğini teşvik ederek kolaylaştıracak.

Bu çerçevede iki ülke, Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerine de başlayacak. Türkiye ve Ekvator Ginesi, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, eğitim ve sağlık, enerji ve mineral kaynaklar, balıkçılık, karşılıklı yatırım, bilim ve teknoloji ile ticaretin geliştirilmesini teşvik edecek.

Ayrıca taraflar iki ülke arasında malların ihracat ve ithalatında uygulanan gümrük vergileri ve diğer harçlara ilişkin birbirlerine "En Çok Kayrılan Ülke" statüsünü tanıyacak.

SIRBİSTAN İLE GENÇLİK VE SPOR ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Türkiye ile Sırbistan arasındaki anlaşmaya göre, iki ülke halkları arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve dostane bağlar geliştirmek amacıyla, gençlik ve spor alanında faaliyet gösteren kamu yürütme organları ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğini geliştirmek için toplantılar ve değişim programları düzenlenecek.

İki ülke, tüm düzeylerdeki ortak kuruluşlar arasında doğrudan bağların geliştirilmesine imkan sağlayacak.

Bu iş birliği çerçevesinde Türkiye ile Sırbistan, gençlik ve spor etkinlikleri bağlamında taraflardan biri tarafından düzenlenecek uluslararası konferans, seminer ve diğer organizasyonlara katılım, gençlik ve spor politikalarını geliştirmek için iş birliği, sınır ötesi programlar çerçevesinde projeler planlama ve uygulama ile uluslararası programlara ortak projeler sunma konusunda ilgili kurum ve kuruluşları teşvik edecek.