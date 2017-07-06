taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.744
USD
3,6081
EURO
4,0950
ALTIN
142,22
PETR
48,1200

Türkiye'nin Milletlerarası anlaşmaları onaylandı

Türkiye'nin Ekvator Ginesi ve Sırbistan ile ayrı ayrı imzaladığı milletlerarası anlaşmalar onaylandı.

06.07.2017 - 09:11
  1. Haberler
  2. Ekonomi

1

Türkiye ile Ekvator Ginesi arasındaki Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması ve Türkiye ile Sırbistan arasındaki Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının onaylanması hakkındaki kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TİCARİ VE EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ

Türkiye ile Ekvator Ginesi arasındaki anlaşmaya göre, iki ülke uygun tedbirleri almak suretiyle ticari ve ekonomik iş birliğini teşvik ederek kolaylaştıracak.

Bu çerçevede iki ülke, Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerine de başlayacak. Türkiye ve Ekvator Ginesi, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, eğitim ve sağlık, enerji ve mineral kaynaklar, balıkçılık, karşılıklı yatırım, bilim ve teknoloji ile ticaretin geliştirilmesini teşvik edecek.

Ayrıca taraflar iki ülke arasında malların ihracat ve ithalatında uygulanan gümrük vergileri ve diğer harçlara ilişkin birbirlerine "En Çok Kayrılan Ülke" statüsünü tanıyacak.

SIRBİSTAN İLE GENÇLİK VE SPOR ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Türkiye ile Sırbistan arasındaki anlaşmaya göre, iki ülke halkları arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve dostane bağlar geliştirmek amacıyla, gençlik ve spor alanında faaliyet gösteren kamu yürütme organları ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğini geliştirmek için toplantılar ve değişim programları düzenlenecek.

İki ülke, tüm düzeylerdeki ortak kuruluşlar arasında doğrudan bağların geliştirilmesine imkan sağlayacak.

Bu iş birliği çerçevesinde Türkiye ile Sırbistan, gençlik ve spor etkinlikleri bağlamında taraflardan biri tarafından düzenlenecek uluslararası konferans, seminer ve diğer organizasyonlara katılım, gençlik ve spor politikalarını geliştirmek için iş birliği, sınır ötesi programlar çerçevesinde projeler planlama ve uygulama ile uluslararası programlara ortak projeler sunma konusunda ilgili kurum ve kuruluşları teşvik edecek.

İlginizi Çekebilir
Fed tutanaklarından anlaşmazlık çıktı
Tutanaklar, banka yetkililerinin bilanço küçültmeye tam olarak ne zaman başlayacakları konusunda anlaşmaya varamadığını ortaya koydu.
Doğu ve Güneydoğu'dan 171 ülkeye ihracat
Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki 17 ilden ilk 6 aylık dönemde 906 milyon 132 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Canikli rakamlarla Türk ekonomisinin geleceğini anlattı
Başbakan Yardımcısı Canikli, 2016'da 137 bin istihdam sağlandığını buna rağmen 2017'de şu ana kadar istihdamın 1 milyonu geçtiğini söyledi.
Elektrik tüketiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
3 Temmuz Pazartesi, kullanılan elektrik tüketimi rekor seviyede oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan bağımsızlık referandumu sorusuna net cevap

Erdoğan'dan bağımsızlık referandumu sorusuna net cevap

35
Mısır'da Uygur Türklerine gözaltılar

Mısır'da Uygur Türklerine gözaltılar

110
Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonu formaları

Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonu formaları

12
Terör örgütü PKK yandaşları Alman gazeteciye saldırdı

Terör örgütü PKK yandaşları Alman gazeteciye saldırdı

56
Deniz Akkaya: Hülya Avşar'ın toz kadar değeri yok

Deniz Akkaya: Hülya Avşar'ın toz kadar değeri yok

12
Binali Yıldırım Suriyeliler konusunda net konuştu

Binali Yıldırım Suriyeliler konusunda net konuştu

68
Numan Kurtulmuş'tan Afrin açıklaması

Numan Kurtulmuş'tan Afrin açıklaması

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM