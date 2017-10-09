Türkiye'nin misilleme açıklaması

ABD'nin Türk vatandaşlarına vize yasağı kararını açıkladığı metine kelimesi kelimesine misilleme yapıldı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiği tıpkı ABD'nin Ankara Büyükelçiliği gibi "Son zamanlarda yaşanan olaylar" denilerek başladı. İlk cümlede yalnızca Türk ve ABD kelimeleri yer değiştirdi.

Ardındaki cümleler ise ABD konsolosluğununki ile aynı şekilde devam etti:

"Söz konusu değerlendirme sürecinde, Büyükelçiliğimiz ve Konsolosluklarımıza gelen ziyaretçi sayısını en aza indirmek amacıyla, şu andan itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetleri askıya alınmıştır"