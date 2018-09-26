Türkiye’nin ortalama yaşam süresi 78 yıl oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015-2017 yılı hayat tabloları verilerini açıkladı.

Buna göre doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78, erkeklerde 75,3 ve kadınlarda 80,8 yılken, genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,5 yıl oldu.

BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ 15 YAŞINDAKİ KİŞİLER İÇİN 64,1 YIL

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 64,1 yıl olurken, erkekler için bu süre 61,5, kadınlarda ise 66,8 yıl olarak belirlendi.

30 YAŞINDAKİ KİŞİLER İÇİN 49,6 YIL

Ülkemizde, 30 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 49,6 yılken, erkekler için bu süre 47,1 yıl, kadınlarda ise 52,1 yıl olarak tespit edildi.

Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 5 yıl olarak hesaplandı.

Türkiye genelinde, 50 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 30,5 yılken, erkekler için bu süre 28,2 yıl, kadınlarda ise 32,7 yıl oldu.

65 YAŞINDAKİ KİŞİLER İÇİN 17,7 YIL

Türkiye'de, 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17,7 yıl olurken, bu sürenin erkekler için 16 yıl, kadınlar ise 19,2 yıl olduğu belirlendi.

Diğer bir ifade ile 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,2 yıl daha fazla yaşaması bekleniyor.

DOĞUŞTA BEKLENEN YAŞAM SÜRESİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU İL TUNCELİ

Doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 80,7 yıl ile Tunceli oldu. Tunceli’yi, 80,3 yıl ile Muğla ve 80 yıl ile Trabzon takip etti. Beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 76,1 yıl ile Kilis oldu. Kilis’i 76,8 yıl ile Ağrı ve Kütahya, 76,9 yıl ile de Ardahan ve Gaziantep izledi.

ERKEKLERDE EN UZUN YAŞAM SÜRESİNE SAHİP İL MUĞLA

Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 77,6 yıl ile Muğla oldu. Muğla’yı 77,4 yıl ile Tunceli ve 77,3 yıl ile Adıyaman izledi.

Erkeklerde beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 72,9 yıl ile Kilis oldu. Kilis’i 73,4 yıl ile Şırnak ve 74,1 yıl ile Hakkâri takip etti.

KADINLARDA EN UZUN YAŞAM SÜRESİ TUNCELİ'DE

Kadınlarda doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 84,2 yıl ile Tunceli oldu. Tunceli’yi 83,5 yıl ile Gümüşhane ve 83,4 yıl ile Trabzon izledi.

Yaşam süresinin kadınlarda en düşük olduğu il ise 79,1 yıl ile Kütahya oldu. Kütahya’yı 79,3 yıl ile Ağrı ve 79,5 yıl ile Gaziantep, Van ve Kilis takip etti.

İSTANBUL’DA DOĞUŞTA BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ 78,7 YIL

En fazla nüfusun bulunduğu İstanbul, doğuşta beklenen yaşam süresinde 78,7 yıl ile Türkiye ortalamasının üstünde yer aldı. Bu değer, erkeklerde 75,8 yıl iken, kadınlarda 81,5 yıl oldu.

ANKARA’DA DOĞUŞTA BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ 79,4 YIL

Doğuşta beklenen yaşam süresinde Ankara da 79,4 yıl ile Türkiye ortalamasının üstünde yer aldı. Bu değer, erkeklerde 76,7 yıl iken, kadınlarda 81,9 yıl oldu.