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Türkiye'nin petrol ve doğalgaz planları Yunan medyasında

Bakan Berat Albayrak'ın petrol ve doğalgaz konusunda yaptığı kararlı açıklamalar, Yunan medyasında rahatsızlığa neden oldu.

13.10.2017 - 07:29
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Türkiye'nin petrol ve doğalgaz planları Yunan medyasında

8. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, önce Akdeniz'de sonra da Karadeniz'de kararlı bir şekilde petrol ve doğalgaz çalışmalarının yapılacağını ilk sondajın da 2018 yılında yapılacağını söyledi.

"SONRASI YA NASİP"

"Sonrası ya nasip. Tüm çalışmaları bilimsel olarak yapacağız." diye konuşan Bakan Albayrak'ın sözleri, Yunan medyasında geniş yer buldu.

Türkiye'nin petrol ve doğalgaz planları Yunan medyasında

"BAKAN TAHRİK EDİYOR"

Ülkede yayın yapan "Dimokratia" gazetesinde çıkan haberde Türkiye'nin enerji bakanı aracılığıyla Yunanistan'ı tahrik ettiği ifade edildi: "Ankara, bu kez “Sultan” aracılığıyla değil, bakan olan Erdoğan’ın damadı aracılığıyla tahrikte bulunuyor!"

Türkiye'nin petrol ve doğalgaz planları Yunan medyasında

TÜRKİYE'NİN NİYETİ BELLİ

Bakan Albayrak'ın "Türk ve Kıbrıs sularında ‘kuyular’ açmaya başlayacağız.” sözlerini haberine taşıyan Yunanlılar, Ankara yönetiminin niyetinin açık bir şekilde belli olduğunu yazdı.

Berat Albayrak 8. Enerji Zirvesi'nde konuştu VİDEO

Berat Albayrak 8. Enerji Zirvesi'nde konuştu haberi

Türkiye'nin petrol ve doğalgaz planları Yunan medyasında

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