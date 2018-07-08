Türkiye'nin PIAAC raporu

Türkiye'nin eğitim sistemi her dönem tartışmaya tabi tutuldu. Kimi grup öğrencilerin vasıfsızlığından şikayet ederken, kimiler ise sistemin kendisinde kusur buluyor, ancak tartışılmayan bir konu var: Türkiye'deki öğretmenlerin kalitesi...

31 ÜLKE ARASINDA 30'UNCU

Dünya genelinde öğretmenlerin derecelendirildiği PIAAC raporları yayınlandı. 31 ülkenin değerlendirildiği ders bazında oluşturulan rapor pek de iç açıcı değil. 31 ülke içerisinde Türkiye'nin matematikte 30'uncu okumada ise 31'inci olduğu ortaya çıktı.

SORUN ÖĞRENCİ Mİ ÖĞRETMEN Mİ?

Bu noktada sisteme dair yapılan en büyük eleştiri öğrenci ve eğitim sistemine yapılıyor. Her ne kadar sistem ve öğrenci için yapılan eleştirilerin bir haklılık payı bulunsa da önemli bir sorumluluk da öğretmenler konusunda bulunuyor.

Özellikle öğretmen konusundaki yeterliliğin düşük seviyede bulunması konusunda eleştiriler yapılırken, sistemin düzeltilmesi ve öğrencilerin kalitesinin artırılması gibi aynı şekilde öğretmenlerin de kalitesinin artması konusunda çağrılar yapılıyor.