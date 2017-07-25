taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.711
USD
3,5538
EURO
4,1453
ALTIN
143,50
PETR
48,8300

Türkiye'nin S-400 alımı Pentagon Sözcüsü'ne soruldu

Türkiye'nin NATO müttefiki olduğunu ifade eden Sözcü Albay Davis, ekipmanların birbirine uyumlu olması gerektiğini söyledi.

25.07.2017 - 08:17
  1. Haberler
  2. Dünya
Türkiye'nin S-400 alımı Pentagon Sözcüsü'ne soruldu

TR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Jeff Davis, günlük basın toplantısında soruları yanıtladı.

"TÜRKİYE BİR NATO MÜTTEFİKİDİR"

Davis, ABD Genel Kurmay Başkanı Joseph Dunford'ın, "Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzelerini almasının kaygı verici olacağı" şeklindeki yorumuyla ilgili bir soruya şu cevabı verdi: "Türkiye bir NATO müttefikidir. Birlikte operasyon yaptığımız, tatbikatlar düzenlediğimiz ve ortak savunma konusunda birlikte çalışmaya hazır olduğumuz herhangi bir ortağımızda olmasını istediğimiz şey, ekipmanların birbiriyle karşılıklı çalışma kabiliyetine sahip olmasıdır."

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzeleri almasını kendi açısından açıklama ve karar verme hakkına sahip olduğunu dile getiren Davis, Türkiye'nin ABD'nin araç ve cihazlarına entegre edebilecek ekipmana sahip olmasını beklediklerini kaydetti.

ABD'nin bu konuda Ankara'ya herhangi bir alternatif sunup sunmadığına yönelik soruyu da cevaplandıran Davis, "özel görüşmelerin detaylarına girmek istemediğini" söyledi.

S-400 Hava Savunma Sistemi VİDEO

İlginizi Çekebilir
Mısır'da bombalı saldırı: 2'si çocuk 7 kişi öldü
Mısır’da Sina Yarımadası’nın kuzeyinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ikisi çocuk yedi sivil yaşamını yitirdi.
Almanların Türkiye karşıtlığı devam ediyor
Daha önce Avusturya'da havalimanlarında görülen Türkiye karşıtı reklamlar bu defa Almanya havalimanlarında.
Arnavutluk'un yeni cumhurbaşkanı Meta yemin etti
Ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçilen İlir Meta, Mecliste yemin ederek görevi Bujar Nishani'den devraldı.
Trump'tan Cumhuriyetçilere Obamacare baskısı
ABD Başkanı Donald Trump, Obamacare'i feshetmek ve değiştirmek için CUmhuriyetçi senatörlerden sözlerinde duralarını istedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e mektup

Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e mektup

36
Pentagon'dan PKK/YPG açıklaması

Pentagon'dan PKK/YPG açıklaması

20
Juventus Bernardeschi'yi 40 milyon avroya aldı

Juventus Bernardeschi'yi 40 milyon avroya aldı

5
İngiliz Times: Batı Erdoğan'a karşı sesini yükseltmeli

İngiliz Times: Batı Erdoğan'a karşı sesini yükseltmeli

44
İsrail polisi metal dedektörleri kaldırdı

İsrail polisi metal dedektörleri kaldırdı

26
Yunanistan hükümeti adalardaki camileri çürümeye terk etti

Yunanistan hükümeti adalardaki camileri çürümeye terk etti

0
Quaresma'ya ceza yolda

Quaresma'ya ceza yolda

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM