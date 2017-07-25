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Türkiye'nin S-400 alması ne anlama geliyor

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 talebi, ticari ve siyasi boyutları ile değerlendirilmeye devam ediyor.

25.07.2017 - 10:48
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Türkiye'nin S-400 alması ne anlama geliyor

Türkiye'nin S-400 alması ne anlama geliyor

Türkiye'nin olası S-400 alımına ilişkin ABD'nin kaygılarını yorumlayan Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin baş editörü İgor Korotçenko, Washington'un endişelenmesi için her türlü gerekçenin bulunduğunu söyledi.

Rus uzman, bu tercihin ABD'nin Rusya ile girdiği rekabette kaybeden taraf olduğunu gösterdiğini vurguladı.

"NATO ÜYESİ TÜRKİYE BİZİ TERCİH EDİYOR"

Dunford'un "Türkiye, Rusya'dan S-400 almış olsaydı, bu durum kaygı verici olurdu ancak böyle bir şey yapmadılar" şeklindeki ifadelerini Sputnik'e değerlendiren Korotçenko, "Eğer birileri bu konudan rahatsızlık duyacak olsa, öncelikle S-400'lerin geliştiricisi ve üreticisi Rus hava savunma şirketi Almaz-Antey'le girdiği rekabeti kaybeden ABD'li askeri-sanayi şirketleri duyar. Zira NATO üyesi Türkiye, Rus sistemlerini seçiyor. Bu tercih, Rusya'nın bu alanda ABD'yi geçtiğini gösteriyor. Türkiye, şu anda dünya piyasalarında bulunan en iyi sistemi alıyor" dedi.

"TÜRKİYE ABD'NİN ÇIKARLARINA DARBE VURUYOR"

Öte yandan Dunford'un siyasetçi gibi hareket ettiğini belirten Korotçenko, sözlerini şöyle sürdürdü: "Açıklama, ABD'nin bundan memnun olmadığını gösteriyor. Elbette öyle, zira Türkiye'nin S-400 alması, ABD'nin jeopolitik ve finansal çıkarlarına darbe vuruyor."

Bunun Türkiye'nin bağımsız olarak aldığı bir karar olduğunun altını çizen Korotçenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı tercihten son derece emin olduğunun altını çizdi.

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